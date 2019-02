Dino Rađa: Bill Belichick je genij, vidio sam to na treningu

Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo... To je nekad u javnom govoru bio često korišteni stih iz pjesme Riblje Čorbe koji je, eto, primjenjiv i u slučaju ishoda 53. Super Bowla.

Naime, momčad s američkog zapada nije uspjela, a i ovaj put slavila je družina s američkog istoka. A ovom prilikom sve se događalo na relaciji sportskih megalopolisa, Los Angelesa i Bostona.

Predvođeni dvojicom genijalaca, trenerom Bilom Belichickom i quaterbackom Tomom Bradyjem, New England Patriotsi pobijedili su LA Ramse (13:3) i osvojili šesti naslov prvaka te se tako izjednačili s dosadašnjim rekorderima Pittsburgh Steelersima.

A svi su ga već otpisali...

Šezdesetšestogodišnji Belichick ovaj je put taktički nadmudrio dvostruko mlađeg Seana McVaya (33), najmlađeg trenera koji je dosad vodio momčad u finalu američkog nogometa. Brady je pak samo potvrdio da je najveći quaterback svih vremena. Belichick i Brady zajedno su 19 sezona i u tom su vremenu osvojili 16 naslova prvaka svoje divizije, devet konferencijskih naslova i šest trofeja NFL prvaka.

A njihov najveći navijač u Hrvatskoj je bivši košarkaš Dino Rađa koji je i ovaj put nazočio završnoj utakmici, ovaj put u Atlanti.

Slavnom hrvatskom košarkašu to je bio peti Super Bowl koji je gledao uživo, a treći naslov najdražeg mu kluba koji je proslavio na licu mjesta, odakle nam se i javio:

- Najviše mi je drago upravo zbog dvojice genijalaca, Belichicka i Bradyja. A oni su taj naslov zaslužili više od ikoga jer ih se uoči svake nove sezone osporava na ovaj ili onaj način. No, oni puno ne pričaju, ali na ovaj način svima začepe usta. I uoči ove sezone bili su otpisani, no stalno se vraćaju. Kao da su besmrtni. U današnje doba tzv. salary cupa i neprestanih migracija igrača i odlazaka važnih igrača to što oni rade je nevjerojatno. Oni koji su igrali u finalu protiv njih, LA Ramsi, lani su na tržištu kupili četiri najbolja igrača koji su bili dostupni, ali im ni to nije bilo dovoljno jer je sustav ono što drži vodu. Možete vi mijenjati figure, no šah je uvijek ista igra. A Belichick igra genijalno.

A što tog trenera hrvatskih korijena čini tako velikim?

- On nikad ništa ne kaže, ali i time kaže sve. Bio sam na jednom njegovu treningu i odmah mi je postalo jasno zašto su Patriotsi to što jesu. On je genij kada je u pitanju pripremanje taktike i “čitanje” suparnika.

Rađu jednako fascinira i 41-godišnji Tom Brady, čovjek koji u ime ove velike priče igra za manji ugovor od onoga kakav zaslužuje. Doduše, njegova supruga, brazilski supermodel Gisele Bundchen, navodno zarađuje više od njega pa mu nije problem spustiti cijenu vlasniku Patriotsa Robertu Kraftu.

- Osim u talentu, tajna njegove uspješnosti je i u posvećenosti poslu. Pričali su neki njegovi suigrači da se on nakon pobjede ne veseli u avionu zajedno s njima nego gleda utakmicu u kojoj su taj dan pobijedili ne bi li vidio što je mogao odigrati bolje. A upravo je on taj koji bi se mogao ponašati malo opuštenije jer je najveća zvijezda. Mnogi čim steknu slavu i novac pomisle da će sad “malo polaganije”, no kod njega toga nema. On letvicu podigne još više. Jako pazi na svoje tijelo pa je na strogoj dijeti, a ima i osobnog kondicijskog trenera.

Dotični gospodin najavio je da mu je cilj igrati do 45. godine. Kako preživjeti još četiri sezone u tako brutalnom sportu, s toliko “zvjerskih” naleta?

- Kada su vam mišići spremni, drukčije podnosite udarce - objašnjava Rađa.

Išao sa sinom i prijateljem

Negdašnji košarkaš Boston Celticsa pratio je uživo sva tri finala Patriotsa u nizu, a prošlogodišnji poraz od Philadelphia Eaglesa teško mu je pao.

- U mojem navijačkom životu prvi je Hajduk, onda dugo nitko pa Celticsi, a potom slijede svi ostali bostonski klubovi u profesionalnim sportovima. Kako sam živio u Bostonu, vezao sam se uz bostonske klubove. I dalje se ondje osjećam dobrodošao, kao da sam dio tamošnje sportske obitelji. Zapravo, oni se potrude da se osjećate tako bez obzira na to što je od mojeg igranja za Celticse prošlo više od 20 godina.

A kada imate takav status u jednom od najsportskijih američkih gradova, onda vam očito nije vam problem ni nabaviti ulaznice za najveću američku sportsku svetkovinu Super Bowl.

- I ovaj put kupnju toliko traženih ulaznica omogućio mi je Belichick. Zajedno sa mnom bili su moj prijatelj Josip Krznarić, šef UPS-a za Hrvatsku, te moj najstariji sin Duje koji studira u Americi. Sjedili smo na vrhu stadiona, u kantunu, i to su vjerojatno bile najjeftinije ulaznice, a stajale su 1250 dolara. One u sredini sigurno su stajale tri do četiri tisuće dolara.

Na stadionu u Atlanti tražilo se mjesto više.

- Riječ je o zdanju koje stoji 1,6 milijardi dolara, a i ovaj put je, kao i lani, internet radio bez greške, bez obzira na 70 tisuća ljudi na tribinama. Za razliku od lani i cijena u Minneapolisu, a ondje su pivo i hot dog stajali po 15 dolara, u Atlanti je pivo bilo sedam dolara, a hot dog dva dolara.

Dino kaže da koncert Maroon 5 na poluvremenu nije ni gledao.

- Reperi me ne zanimaju, a red za WC bio je dug sto metara pa sam morao čekati 20 minuta. Ne volim kod Amerikanaca to što se oni tijekom utakmice stalno dižu i odlaze po hranu i piće pa dobar dio utakmice propuste. A ja gledam utakmicu i ubuduće neću ni piti pivo da mogu neometano gledati finale.

S Dinom smo razgovarali dok je hodao prema automobilu parkiranom kilometar od stadiona, kojim se odvezao na party šampiona.

- Parkirnu kartu kupio sam dva dana ranije da budem siguran. Ovdje se morate dobro organizirati, ne možete doći tek tako. U deset restorana u okolici stadiona čekalo se na mjesto između sat i tri sata, a mi smo ručali u jednom koji je udaljen dva kilometra od stadiona. Imali smo sreće da nas je prepoznao neki Bosanac koji radi u tom restoranu i uveo nas sa strane.