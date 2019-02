Rođeni pobjednik: Ponosni smo na našeg Billa, a i on je na svoj Draganić

Iako svi govore o velikom Billu Belichicku (66), strogom treneru, rekorderu u Super Bowlu, pobjedniku hrvatskih korijena, on u Hrvatskoj nema previše poklonika jer američki nogomet ovdje ne diže toliko prašine koliko i u Americi.

Legendarni trener korijene vuče iz Draganića pored Karlovca, a baš tamo naišli smo na njegove daljnje rođake.

Josip (81) i Vlado (79) Biličić na njega su jako ponosni.

– Nismo mogli utvrditi točnu vezu s njim jer je bilo jako davno kad su njegovi otišli. Tu su nekada bile rodovske zajednice, a svi mi Biličići iz jedne smo kuće. Možda nismo bili neka velika familija, ali smo daljnji rod – kaže gospodin Josip koji priznaje da ne prati američki nogomet...

– Ma da, ne pratimo to, ali vidimo na televiziji. Volio bih mu čestitati i to poslati. A volio bih i otići na neku njegovu utakmicu, to bih si mogao priuštiti samo kada bi mi on sredio ulaznicu – rekao je, a onda nas uputio na svog brata Josipa.

Posjećivao je Hrvatsku

Njihove kuće jedna su pored druge i ovih su dana najposjećenije u kraju. Svi bi htjeli znati još koji detalj o rodoslovnom stablu Biličića iz kojega potječe i sam Bill.

– Teško je reći neki detalj o njima, ali korijene vuče od nas. Njegova stara kuća je na adresi Mrzljaki 9. Tu je bila zadruga Biličić i to je korijen Biličića. No ta kuća je srušena i tu je sagrađena nova. Teško je naći točno porijeklo jer su crkvene knjige spaljene poslije Drugog svjetskog rata. Da nisu, rodoslovlje bi se našlo. Ovako je teško – rekao je kratko gospodin Josip pa dodao kako je ponosan na Billa:

– Obično kada naši ljudi odu van brzo zaborave svoje porijeklo, tko su i što su. No Bill je drugačiji. On je uvijek ponosan na svoje porijeklo. On to uvijek ističe. Mi smo jako ponosni na njega zato što je najbolji i uvijek ističe svoje korijene. Bez obzira na to koliko je daleko, naš je. Kad bi on došao tu i kada bismo razgovarali, možda bismo došli do nekih detalja, ali ovako je teško – zaključio je.

Biličića ima svugdje po svijetu, najviše u Kanadi i SAD-u, kako tvrde njegovi daljnji rođaci. A Billovo prezime Belichick potječe od Biličić.

Naime, njegovi djed i baka Ivan Biličić i Marija Barković emigrirali su u SAD davne 1897. godine.

– Moj djed Ivan s bakom Marijom, koja je dolaskom u SAD dobila ime Mary, otišao je iz Draganića u Ameriku. Doselili su se u Monsessen, mjesto pokraj Pittsburgha. Djed nikad nije završio školu, ali govorio je šest jezika. Bio je vrtlar i mesar te je tako prehranjivao mojeg oca, još tri sina i jednu kćer. Uvijek je govorio o Hrvatskoj, no mene to kao dječaka nije previše zanimalo – kazao je prije nekoliko godina Bill Belichick koji se i sada uvijek sjeti svog hrvatskog porijekla.

Za razliku od njega, otac mu je bio usko povezan s domovinom svojeg oca.

– Otac je sve do smrti bio vezan za zajednicu Hrvata u Pennsylvaniji, a njegova je sestrična nekoliko puta posjetila sela iz kojih smo podrijetlom. Kad se ženio mojom majkom, u imigrantskom centru predložili su mu da prezime promijeni u Belichick pa je to i učinio – otkrio je Bill i dodao:

– Jako sam ponosan na povijest koju moj otac vuče iz Hrvatske. Imao sam priliku posjetiti tu prekrasnu zemlju i ponosan sam na svoje porijeklo.

A Hrvatsku je posjetio zahvaljujući Dini Rađi. Bivši košarkaš Boston Celticsa veliki je navijač Patriotsa. A 2013. bio je tu i njegov stariji sin Steve koji u svom uredu ima hrvatsku zastavu te tetovažu s motivima Hrvatske.

– Bio je moj gost u Splitu prije nekoliko godina. Smjestio sam ga u hotel pokraj Dioklecijanove palače, vodio po gradu, a potom sam mu “nacrtao” što sve treba obići unajmljenim brodom – rekao je Rađa.

I tako je Bill došao u zemlju svojih predaka, zemlju u kojoj nema status kao u Americi, ali je ipak dijelom njegova. Ne srami se on kockica i trobojnice, hrvatske povijesti. On i njegova djeca Hrvatsku često ističu, no u Hrvatskoj malo tko spoznaje Belichickov uspjeh jer sport u kojemu je Bill nema previše poklonika u našem kraju.

U Draganiću su, naravno, čuli za njega, znaju gdje mu je kuća i neki duh njegova uspjeha uvijek kola selom. No isto tako i sami kažu da je previše vremena prošlo otkako njegovih tu nema, otkako im se zagubio trag.

– Ne pratimo Super Bowl tako da ne znamo baš puno o tome. Vidimo jedino iz medija što radi i pobjeđuje li, ali da sada idemo gledati Super Bowl zbog njega, ne. Drago nam je i to je sve – rekao je jedan od mještana.

I tako razmišlja većina njih, nema u Draganiću nikakva traga Billu, ne dižu mu se spomenici, ljudi ne gledaju utakmice organizirano, ne vijore se zastave u njegovo ime, ali zato su ponosni što mogu reći da je netko “njihov” najbolji.

A da je najbolji, potvrdio je u ovogodišnjem finalu.

Njegovi New England Patriotsi slavili su 13:3 protiv Los Angeles Ramsa u 53. Super Bowlu.

Tako su Bill Belichick i društvo stigli su do šestog prstena (2002., 2004., 2005., 2015., 2017., 2019.). Bill ima još dva iz vremena kada je bio pomoćni trener. A prstenje je to koje mu puno znači.

Ljubav prema američkom nogometu Bill je naslijedio od oca Stevea koji se tim sportom bavio igrajući za Detroit Lionse, a 33 godine bio je i pomoćni trener te skaut Američke mornaričke akademije.

Bill je vrlo rano, kao 23-godišnjak, bio pomoćnik u NFL-u te je od prvog dana bio poznat po vojničkoj disciplini.

– Moj je otac skupljao knjige o američkom nogometu. Kad sam imao 20-ak godina, priključio sam mu se u skupljanju te zbirke te sam se polako počeo zanimati na američki nogomet – govorio je Belichick koji je sada nadmašio i oca, ali i samog sebe.

Najbolji mrgud u NFL-u

– Ovo je slatko. Svi su nas otpisivali, od početka do sredine sezone, ali mi smo još uvijek ovdje – izjavio je Belichick nakon svog šestog naslova u ulozi glavnog trenera.

Vojnička disciplina po kojoj je poznat itekako se isplatila. Štoviše, u ovom je trenutku vjerojatno najpoznatija osoba na svijetu, Hrvat o kojem pišu svi Amerikanci, trener kojega veličaju u krugovima američkog nogometa. A sve mu je to osigurao Super Bowl iliti famozna završnica američkog nogometa. Događaj koji ljude “preko Bare” baca u trans, a Billa u prvi plan.

Nema ljubitelja ovog sporta koji s njim ne bi progovorio koju riječ, snimio fotografiju ili ga zagrlio. Iako je poznat kao mrgud, najbolji je mrgud u povijesti NFL-a.

– Jest, mrgud je, ali samo kada sezona traje, potpuno je u tome. No kada je na odmoru, Bill je zabavan, potpuno drugačiji nego inače – rekao je o njemu Dino Rađa.

A kakav god Bill bio, Patriotsima pa i većini Amerikanaca je bog, i to bog hrvatskih korijena...

