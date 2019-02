Hrvatski trener na tronu: Belichick i Patriotsi osvojili još jedan Super Bowl

Američki trener hrvatskih korijena Bill Belichick, čiji su djed i baka krajem 19. stoljeća u SAD stigli iz Draganića kraj Karlovca, još jednom je došao do trona u finalu profesionalne lige u američkom nogometu (NFL).

Njegovi New England Patriotsi predvođeni dodavačem Tomom Bradyjem pobijedili su Los Angeles Ramse s 13:3 (3:0) i osvojili 53. Super Bowl koji se igrao u Atlanti.

>> Pogledajte galeriju sa Super Bowla

Patriotsi su igrali svoj 11. veliki finale u povijesti, a deveti otkad su u momčad zajedno Bill Belichick i Tom Brady, a to je zadnjih 17 godina. To je njihov šesti naslov u Super Bowlu kojim su se izjednačili s Pittsburgh Steelersima i tako postali najtrofejnija momčad u povijesti NFL-a.

Ramsima je ovo bio tek četvrti nastup u Super Bowlu u kojem su dosad samo jednom pobijedili. No njihov šef struke Sean McVay postao je s 33 godine najmlađi trener u povijesti Super Bowla i pred njim je sigurno sjajna budućnost.

A mladi trener mnogo može naučiti upravo od Billa Belichicka koji je navršio 66 godina i koji iza sebe ima impresivnu karijeru. Nitko od trenera i igrača nije uspješniji od hrvatskog stručnjaka koji je dosad osvojio osam pobjedničkih prstena, šest s New England Patriotsima i dva kao pomoćni trener New York Giantsa.

Tijekom utakmice dominirale su obrane, pa nije iznenađenje da je dvoboj završio s malo poena. Prvi su do bodova mogli doći Patriotsi, ali je u prvoj četvrtini Gostkowski promašio 'field goal'. Nakon nekoliko neuspješnih napada s obje strane ipak su domoljubi prvi stigli do prednosti. Početkom druge četvrtine Gostkowski je zabio za tri poena.

Obrane nisu popuštale ni nakon odmora u kojem je u glazbenom spektaklu nastupio Maroon 5, te reperi Travis Scott i Big Boi. Tek u završnici treće četvrtine LA Ramsi su stigli do izjednačenja, Zuerlein je zabio 'field goal' za 3:3.

>> Pogledajte galeriju: U glazbenom spektaklu na poluvremenu nastupio je Maroon 5 uz repere Travisa Scotta i Big Boija

Pobjednik je odlučen u posljednjoj četvrtini. Brady je povukao sjajan napad, a na kraju je egzekutor bio Michel koji je utrčao u zadnju zonu za polaganje. Gostkowski je zabio ekstra poen i New England je poveo s 10:3. Nešto kasnije Gostkowski je 'field goalom' potvrdio pobjedu (13:3) za novi Lombardijev trofej. Zuerlein je osam sekundi prije kraja promašio 'field goal' za Ramse.

Bivši hrvatski košarkaš Dino Rađa veliki je navijač Patriotsa i kada god ulovi priliku prati domoljube, a pogotovo kada igraju u Super Bowlu. Tako je ovaj put otišao u Atlantu i uživo svjedočio novom trijumfu New England Patriotsa.

Foto: Facebook/Dino Rađa

New England Patriotsi su osvojili šesti naslov i s Pittsburgh Steelersima postali najtrofejnija momčad u povijesti NFL-a. No uspjeh domoljuba je za nijansu veći jer su do šestog Super Bowla stigli u 17 godina, dok je Steelersima za to trebalo dvostruko više, 34 godine.

Tom Brady je navršio 41 godinu i postao je najstariji 'quarterback' koji je pobijedio u Super Bowlu.

- Želim igrati do 45 godine - istaknuo je nakon pobjede dodavač domoljuba Tom Brady.

Foto: Reuters/Pixsell