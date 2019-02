Hrvatski trener oduševljava Ameriku: Ovo je uspjelo samo njemu!

Pobjedom 13-3 nad Los Angeles Ramsima u 53. izdanju Super Bowla odigranom na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti, New England Patriotsi postali su tek druga momčad uz Pittsburgh Steelerse koja je uspjela šest puta osvojiti trofej Vincea Lombardija, a 41-godišnji "quarterback" Tom Brady i 66-godišnji trener Bill Belichick porušili su mnoge rekorde.

Obojica su kreatori svih šest trijumfa Patriotsa (2002., 2004., 2005., 2015., 2017. i 2019.), a pobjedom u Atalanti Belichick je postao najstarijim trenerom, a Brady najstarijim "quarterbackom" koji su osvojili naslov prvaka. Ovo im je bio deveti Super Bowl, što je više nego što ih ima ijedna druga momčad u Super Bowl eri, naravno, osim New Englanda. Patriotsima je finale u Atlanti bilo 11. u klupskoj povijesti.

Tom Brady je sada jedini igrač sa šest pobjeda na Super Bowlu, jedini koji je devet puta igrao u tim utakmicama i u njima bio startni vođa napada. U Atlantu je već došao kao rekorder po osvojenim jardima dodavanjima, ukupnom broju dodavanja, ukupnom broju uspješnih dodavanja, a sada je samo povećao razliku u odnosu na ostale na toj listi.

"Bila je ovo nevjerojatna godina. Borili smo se kao nikada prije. Nevjerojatno je što smo uspjeli pobijediti u ovoj utakmici. Znali smo doći tako daleko i izgubiti, a to je jako teško. Volio bih da smo bolje igrali u napadu, ali pobijedili smo i to je nevjerojatno. Sretan sam i zbog suigrača. Ovo je ostvarenje sna za sve nas", izjavio je igrač kojeg velika većina pratitelja i poklonika američkog nogometa smatra najvećim u povijesti ove igre.

Glavnoj zvijezdi New Englanda ovo je bila 237. pobjeda u karijeri, kojom je prestigao nekadašnjeg suigrača, a sadašnjeg pucača Indianapolis Coltsa Adama Vinatierija. Brady je u Atlanti ostvario 30. pobjedu u doigravanju kao startni "quarterback", a sljedeći igrač na toj listi je Joe Montana sa 16.

Za konkurente je zastrašujuće što Brady ne gubi motivaciju, a njegova glad za trofejima i rekordima još nije utažena.

"Ovaj naslov je iznimna motivacija za nastavak. Veselim se novim izazovima i ovim utakmicama koje su stvorene za iskusne", rekao je 41-godišnjak.

Trener hrvatskog podrijetla Bill Belichick pridružio se Georgeu Halasu i Curlyju Lambeauu sa šest naslova NFL prvaka, otkako je u toj ligi uvedeno doigravanje 1933. godine. No, jedini je koji je došao do šest naslova u Super Bowl eri započetoj 1967. godine.

"Ovo je slatko. Svi su nas otpisivali, od početka do sredine sezone, ali mi smo još uvijek ovdje", izjavio je Bill Belichick nakon svog šestog naslova u ulozi glavnog trenera.

Super Bowl u Atlanti imao je i svoje negativne rekorde, a za većinu su zaslužni poraženi Los Angeles Ramsi. Ovo je bio najnefikasniji Super Bowl sa 16 poena, pet manje od prijašnjih rekordera iz 1973. kad je Miami pobijedio Washington 14-7. New Englandu je za pobjedu trebalo 13 poena, što je najmanje za pobjedničku momčad u Super Bowlu. Ramsi su se izjednačili s Miamijem koji je na Super Bowlu 1972. protiv Dallasa postigao samo tri poena (24-3). Nikada prije se nije dogodilo da u Super Bowlu bude postignut samo jedan "touchdown".

"Ovo je najteži poraz u životu. Ovo me ubija, boli... Boli me spoznaja kako je naša obrana dobro igrala protiv ove momčadi, protiv Toma, a mi nismo napravili svoj dio posla. Naš je posao da donosimo poene, a mi to nismo učinili", izjavio je 24-godišnji vođa napada Los Angeles Ramsa Jared Goff, koji je je prije tri godine bio prvi izbor drafta i mogao je postati jedan od najmlađih "quarterbackova" u povijesti s naslovom pobjednika Super Bowla.

No, baš kao i 2002. godine, kad je Tom Brady osvojio prvi naslov i bio izabran za najboljeg igrača Super Bowla u kojem je New England pobijedio tadašnje St. Louis Ramsa sa 20-17, Patriotsi su opet slavili, a 33-godišnji trener Sean McVay preuzeo je veliki dio krivice na sebe za poraz jedne od najboljih napadačkih momčadi koja je ostala na samo tri poena.

"Prilično sam prazan. Bio sam nadmudren i nisam ni približno učinio dovoljno za svoju momčad", prizano je najmlađi trener u povijesti Super Bowla, koji će morati pričekati na svoj prvi naslov.

Kao i svima drugima, bit će mu lakše kad se jednog dana tvorci "imperije", vlasnik Patriotsa Robert Kraft, trener svih trenera Bill Belichick i najveći igrač svih vremena Tom Brady zasite trofeja i rekorda. Ako je suditi prema izjavama nakon 53. izdanja Super Bowla i šestog trijumfa u posljednjih 18 godina, zasada su još uvijek gladni.