Dinamovac odigrao najbolju utakmicu otkako je u Maksimiru: 'Do sada nije bio na razini'

Dion Drena Beljo odigrao je sjajnu utakmicu protiv FCSB-a. Plavi su pobijedili 4:1, a Dinamov je napadač imao odličnu izvedbu i postigao dva pogotka. Prvi od njih postigao je nakon 11 minuta. Bila je to sjajna akcija momčadi Marija Kovačevića koju je Beljo sjajno ispratio i donio Dinamu dva pogotka prednosti. To je bio Beljin četvrti pogodak u šestom nastupu u Europskoj ligi u kojoj je upisao i još jednu asistenciju. Ukupno gledajući, Beljo je ove sezone upisao 25 nastupa u svim natjecanjima, a postigao je 13 pogodaka. U prvenstvu je zabijao Vukovaru, Istri, po dva pogotka Lokomotivi, Rijeci i Slavenu Belupu. Jednom je protiv Karlovca poentirao u visokoj 7:0 pobjedi u domaćem kupu. Zgodno zvuči podatak da je Dinamo ove sezone pobjeđivao u svim utakmicama u kojima je Beljo postizao pogotke!

Filozofija igre

Ova filozofija igre Marija Kovačevića očito odgovara prvom napadaču Dinama. Trener plavih priznao je da je, kod rumunjskog smanjenja rezultata na 2:1, bio ljutit i pomislio da će njegova momčad ući u probleme iz poprilično komforne situacije. No sve je otišlo u pravom smjeru zahvaljujući drugom Beljinu pogotku u 71. minuti. Bio je to gol u stilu Davora Šukera, pakiranje u kut lijevom nogom...

Bez obzira na to što je suparnička momčad izgledala poput skupine klinaca koja je došla na ekskurziju, prema riječima njihova trenera, i djelovala potpuno nezainteresirano za to da se potuče za bodove, ova izvedba sigurno može utjecati na samopouzdanje momčadi.

– Dinamo je postigao dva pogotka na brzinu. Drago mi je zbog Belje, ovo će mu sigurno mnogo značiti u nastavku sezone, jer u prvom dijelu nije uvijek bio na razini. Taj drugi pogodak zaista je podsjetio na vještinu Davora Šukera. Beljo se zna postaviti i samo mu treba donijeti loptu u zadnju trećinu, on je kralj šesnaesterca. Uvijek će zabiti, Dinamova igra treba se bazirati na tom detalju. Dinamu trebaju automatizmi kako bi se izoliralo Hoxhu u zadnjoj trećini gdje će on napraviti višak i dati loptu Belji. Svojom izvedbom plavi bi trebali parirati momčadima kao što su Lille i Celta, to treba biti cilj u nekom sljedećem iskoraku – istaknuo je Stjepan Tomas.

Dinamovu izvedbu protiv Rumunja pozitivno je ocijenio i Srđan Lakić, s naglaskom na Diona Drenu Belju.

– Beljo je protiv FCSB-a odigrao svoju najbolju utakmicu otkako je u Dinamu. Dobro je odradio pripreme, osjeća se dobro, a zabio je iz prve šanse. Kod drugog pogotka demonstrirao je vrhunski potez. Također, bio je u još nekoliko dobrih situacija. Odlično se kretao i izgledao. Nema sumnje da on ovako može igrati u kontinuitetu, samo to treba pokazati. Prvi je dio sezone bio dosta buran, bilo je svega – ističe Srđan Lakić.

Koji je po vama osnovni preduvjet da Beljo ponovno pokaže nešto slično, u smislu okruženja u momčadi, odnosno sustava?

– Svakom je napadaču jako važno da momčad dobro djeluje. Ako su suigrači u dobrom ritmu, napadaču to odgovara. Isto tako, važno je povjerenje trenera. Svakom je igraču teško ako ga trener mijenja u 60. minuti. Odmah ostaje osjećaj nepovjerenja, što je sasvim prirodna reakcija. Isto tako, Beljo treba nastaviti raditi i biti pravi, što u prvom dijelu često nije bio slučaj. Ovo mu je sigurno jako važno iskustvo i vjerujem da će u nastavku biti bolji, poučen svim što mu se događalo. Naravno, teško je bilo što predviđati ili donositi ultimativne zaključke nakon samo jedne utakmice. No vjerujem da će u drugom dijelu sezone Beljo biti još bolji. To bi trebao biti realan cilj svakog Dinamova igrača – kaže Lakić.

Je li vam ova utakmica pokazala još nešto što bi moglo postati Dinamov forte, bez obzira na to što je suparnik zaista izgledao kao momčad koja je za klasu ispod klase Kovačevićeve momčadi?

Bili bi konkurentniji

– Činjenica je da su zadnje utakmice u Europi bile jako loše, ali plavi su igrali protiv jakih momčadi i tu se pogreške ne praštaju. Rumunji sigurno nisu na razini kvalitete Betisa, Celte ili Lillea. No čini mi se da bi Dinamo u ovakvom izdanju sigurno puno bolje izgledao protiv tih momčadi, ostavio bi puno bolji dojam. Možda ne bi svaku utakmicu uzeo bodove, no bio bi sigurno puno konkurentniji. Dinamo svakako mora narasti i biti puno bolji kako bi se mogao nositi s izazovima koji ga očekuju u bližoj perspektivi. Mislim pritom na nokaut fazu u Europskoj ligi u kojoj Dinamo sada mora dati najbolje od sebe. Ako Bog da, da splet sportskih okolnosti Dinamu donese dobar rezultat u Europi, to bi bilo sjajno. Objektivno gledajući, mislim da Dinamo to može, odnosno da ima dovoljno kvalitetan kadar da se na zdrav i kompetitivan način suprotstavi jačim momčadima, zaključio je Srđan Lakić.