Dinamovac koji je u 24 sata igrao dvije utakmice za VL: Razgovarali smo i raščistili neke stvari

Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, kaže stara poslovica. Ovaj je put smrknulo Robertu Mudražiji, koji je trebao biti u početnom sastavu Dinama na kup utakmici s Karlovcem, ali se na zagrijavanju ozlijedio i svanulo je Franu Topiću, koji je zaigrao od početka te odigrao jako dobro u 7:0 pobjedi Dinama.

Kako ste se uopće našli među putnicima za Karlovac s obzirom na to da ste dan prije igrali za U21 reprezentaciju?

– Zvao sam trenera, u subotu smo se čuli i pitao sam hoću li biti u kadru za Karlovac, računa li na mene. Rekao je da računa i odmah nakon utakmice za reprezentaciju iz Budimpešte sam se ujutro vratio u Zagreb – kaže nam 21-godišnji Fran Topić.

Nisam se ni zagrijavao

Kad ste saznali da igrate od početka zbog ozljede Mudražije, kako ste se osjećali, je li se bilo teško psihički pripremiti za tako iznenadan ulazak?

– Nažalost, Mudražija se ozlijedio, nadam se da nije ništa strašno, i ja sam dobio priliku. To se dogodilo deset minuta prije početka susreta tako da se nisam ni zagrijavao. A psihički mi to nije problem, za svaku utakmicu pripremam se kao da ću igrati, a i inače normalno radim, treniram, i jedva sam čekao ovaj trenutak te ga sada dočekao.

Kakav je osjećaj zabiti prvi gol za prvu momčad u službenoj utakmici?

– Fenomenalan, pogotovu za mene koji sam se rodio u Zagrebu, odmalena navijam za Dinamo. Lijepo je bilo dočekati taj trenutak, zabio sam dva pogotka na pripremama, ali ipak je ovo posebno, ipak je prvi u službenoj natjecateljskoj utakmici – kaže Topić.

Je li vas iznenadio odlazak u karantenu nakon Karlovca, to dosad baš i nije bio običaj?

– Nije, ali nije nam to problem, malo smo se podružili, odspavali u našem klupskom hotelu, dobro smo se naspavali, odradili trening i onda otišli kući.

Ovo vam je prva utakmica za prvu momčad ove sezone, jeste li očekivali da ćete više igrati?

– Tu je trener koji treba procijeniti tko će i kada igrati, kakav mu igrač treba za određenu utakmicu. Iskreno, nadao sam se da ću malo više igrati, dobiti koju minutu. I sad je došla prilika u Karlovcu, nadam se da će ih biti još.

Igor Bišćan, dok je bio trener, gurnuo vas je u vatru u Dinamu, iznenadio nas je kad vas je stavio i u prvih jedanaest na Poljudu u susretu s Hajdukom (0:0), kod njega ste imali deset nastupa, no onda su uslijedile posudbe, kako ste se s tim nosili?

Zrinjski me očvrsnuo

– I mene je iznenadilo kad me Igor Bišćan dignuo u prvu momčad i dao mi priliku, to je stvarno lijep dio mog života. Nakon tog sam otišao u Rudeš i taj dio karijere puno je utjecao na mene, puno sam toga naučio, onda sam bio u Zrinjskom. Tamo sam igrao s puno iskusnih igrača u vrlo zahtjevnoj ligi i to me znatno očvrsnulo, skupio sam puno utakmica i puno minuta, a to je za mladog igrača izuzetno važno i sad mogu reći da je posudba bila jako dobra odluka – kaže nam Topić.

Dinamo je zapao u krizu, je li ovih 7:0 u Karlovcu znak da iz nje izlazi?

– Vjerujem da je to put prema gore, put izlaska iz te krize. Dobro smo krenuli u sezonu, no u posljednje vrijeme igrali smo lošije, ali nakon određenih sastanaka, nakon što smo međusobno popričali i riješili neke stvari, držim da ćemo se vratiti dobrim igrama i rezultatima.

Konkurencija u Dinamu na svim vašim pozicijama je velika, očekujete li ipak nekakvu minutažu?

– Konkurencija je velika, kadar je vrlo širok i kvalitetan, ali vjerujem u sebe i svoju kvalitetu.

Možda na desnom beku kao u završnici utakmice u Karlovcu, tu je Dinamo deficitaran?

– Ha-ha, a nije mi to baš prirodna pozicija, najprirodnije mi je igrati na desnom krilu, ali igrat ću na bilo kojoj poziciji na koju me trener postavi.

Kakvi su vam planovi? Ne budete li više igrali do zime, hoćete li tražiti novu posudbu?

– Ne znam, sad razmišljam samo o Dinamu. Sad sam tu i nadam se da ću u Dinamu stati što dulje, pa ćemo vidjeti što vrijeme nosi. Treniram s prvom momčadi, igram za mladu reprezentaciju.

I ta U21 momčad s Ivicom Olićem jako dobro ‘gura’.

– Dosad smo napravili jako dobar posao, ali imamo još četiri utakmice koje trebamo odigrati, suparnici su zahtjevni, skupina nije nimalo laka, ali držim da smo najkvalitetniji i da ćemo se kvalificirati na Europsko prvenstvo – zaključio je Fran Topić.