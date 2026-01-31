Isplivao zapanjujuć podatak uoči utakmice u Turopolju: Igrači i trener Gorice odigrali 287 utakmica za Hajduk

Gorica u subotu u 15 sati dočekuje Hajduk u 20. kolu Supersport HNL-a. Susret je to dvije momčadi koje su doživjele poraze u prva dva proljetna kola; Gorica od Varaždina 1:2, Hajduk od Istre 1:2. Zanimljivost je kako su u rosteru i stožeru Gorice čak šestorica bivših hajdukovaca, s ukupno 287 nastupa za bijele u službenim i prijateljskim utakmicama: Filip Čuić 21, Ante Erceg 68, Davor Matijaš 3, Jurica Pršir 1, Ante Kavelj 3, trener Mario Carević 191.

Je li Mlačić u kombinaciji za sastav i kakva je situacija s Almenom te Pukštasom i Livajom, bilo je pitanje za Hajdukova trenera Gonzala Garciju na press-konferenciji.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Mlačić neće biti u sastavu, Livaja neće startati, Pukštas je blizu željene forme, a Almena je ozlijeđen – odgovorio je Garcia.

Gledali smo Goricu

Kako je momčad reagirala nakon poraza u prošlom kolu?

– Sve je u redu. Momci su trenirali dobro. Jedino je vrijeme pokvarilo pomoćni teren. Analiziramo što možemo napraviti bolje. Igrači su inteligentni, znaju da rade dobre stvari. Gledali smo Goricu i adaptirani smo na sve situacije.

Jesu li Šarlija i Raci novi stoperski par?

– Neću vam to reći. Šarlija je zadnju utakmicu igrao protiv Dinama. Možda zaigra, imamo vremena za odluku. Mislim da je Skelin bio dobar u prošloj utakmici, a imao je i lošijih stvari. Međutim, dosta toga se dogodilo oko njega i Mlačića. Svi mogu imati lošije odluke i pogreške, pogotovo ako imaš 18 ili 19 godina.

Jeste li gledali Goricu protiv Varaždina?

– Naravno da sam gledao. Gorica je igrala dobro, vodila je 1:0, a imala je i šansu za 2:0. Dogodila joj se pogreška i primila je gol.

Što kažete o treneru Gorice Mariju Careviću?

– Gdje god igramo, momčadi imaju ekstra motivaciju. S tim se moramo znati nositi. Mario je je napravio dobar posao prošle sezone. Svaki put kada su u lošijem nizu, uspiju se stabilizirati. Igrao sam nekoliko puta protiv njega i mijenjao je sustave igre. Momčad mu je dobra u tranziciji, mislim da je odličan u tome.

Gorica je često dosta agresivna, vjerojatno se tako spremaju i za iduću utakmicu...

– To je normalno. S tim se moramo suočiti na svakoj utakmici. I protiv Istre, i prije toga protiv Vukovara. To nam mora biti obveza da budemo bolji. Mi ćemo isto biti agresivni, ići ćemo po loptu i raditi isto. Bez obzira na to, igrali smo s igračima od 18 ili od 35 godina. Mladima treba iskustva, a mi ćemo igrati kao i uvijek našu utakmicu.

Vraća se Rebić, hoće li Bamba na desnu stranu?

– To je opcija pošto se i Bamba osjeća bolje na desnoj strani. Imamo tu i Brajkovića, te Durdova. To su tri opcije i odlučit ćemo što je najbolje.

Može li Dinamovo igranje u Europi pomoći Hajduku u borbi za prvo mjesto?

– Ne puno. Ako protivnik uvijek pobjeđuje, imaš osjećaj da nisi blizu. Ali, oni igraju Europu, mi smo daleko od nje. Gledao sam Dinamo, ali manji dio utakmice i ne opterećujem se s tim.

Treba nam stoper

Kakve su Hajdukove opcije u prijelaznom roku, imate li želju nekoga dovesti?

– Moje želje su jedno, a drugo je što mi možemo. Veći je fokus na prodajama nego na dolascima. Radimo na određenim stvarima. Ako Mlačić ode, trebat će nam jedan igrač na toj poziciji. I sada imamo četiri stopera. Vidjet ćemo u idućim danima. U nogometu uvijek postoje iznenađenja, nekad ugodna, a nekad neugodna.

Pratite li rukomet? Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva...

– Nisam imao vremena za gledati, ali volim gledati i otići na košarku i druge sportove. Pratio sam izjavu hrvatskog izbornika, svidjela mi se. Nevjerojatno je da je Hrvatska dobra u toliko sportova. Vaterpolo, rukomet, košarka, to je čudo – zaključio je Garcia.

Mogući sastav: Silić – Sigur, Skelin, Raci, Hrgović – Krovinović, Guillamon – Bamba, Pukštas, Rebić – Šego.