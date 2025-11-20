Naši Portali
Potpisan ugovor

Dinamo potpisao višegodišnje partnerstvo s megapopularnom igricom koje će razveseliti navijače

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.11.2025.
u 22:40

Dinamo će biti u potpunosti licenciran u igri - s originalnim grbom, dresovima i fotografijama igrača, pružajući našim navijačima da omiljeni klub u omiljenoj igri vode na još autentičniji način - objavljeno je na klupskim društvenim mrežama...

GNK Dinamo Zagreb i SportsInt potpisali su višegodišnje partnerstvo povodom izlaska Football Managera 26. Naravno, riječ je o jednoj od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih sportskih igrica u kojoj igrač preuzima ulogu trenera i sportskog direktora kluba, a novo izdanje izlazi svake godine. 

Ovom suradnjom Dinamo dobiva pristup službenoj bazi podataka FMDB Pro, koja će dodatno osnažiti klupski skauting i strategiju regrutacije u nadolazećim sezonama.

Istovremeno, Dinamo će biti u potpunosti licenciran u igri - s originalnim grbom, dresovima i fotografijama igrača, pružajući našim navijačima da omiljeni klub u omiljenoj igri vode na još autentičniji način - objavljeno je na klupskim društvenim mrežama...
Football Manager ugovor Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
