Dinamo potpisao višegodišnje partnerstvo s megapopularnom igricom koje će razveseliti navijače

GNK Dinamo Zagreb i SportsInt potpisali su višegodišnje partnerstvo povodom izlaska Football Managera 26. Naravno, riječ je o jednoj od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih sportskih igrica u kojoj igrač preuzima ulogu trenera i sportskog direktora kluba, a novo izdanje izlazi svake godine.

Ovom suradnjom Dinamo dobiva pristup službenoj bazi podataka FMDB Pro, koja će dodatno osnažiti klupski skauting i strategiju regrutacije u nadolazećim sezonama.

Istovremeno, Dinamo će biti u potpunosti licenciran u igri - s originalnim grbom, dresovima i fotografijama igrača, pružajući našim navijačima da omiljeni klub u omiljenoj igri vode na još autentičniji način - objavljeno je na klupskim društvenim mrežama...