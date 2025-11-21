Upravitelj Dinamove zaklade: 'Prikupili smo 303.000 eura za Palčiće i 1800 učenika opremili školskim torbama'

Dinamova zaklada 'Nema predaje' drugu godinu zaredom organizira Dječji koncert i dobrotvorni koncert 'Veliko purgersko srce' koji će se krajem ove i početkom sljedeće godine održati u KD Vatroslav Lisinski. Ususret novoj proslavi filantropskih aktivnosti, upravitelj Zaklade Saša Pavličić Bekić najviše se ponosi posljednjom humanitarnom akcijom:

- Dinamova zaklada ponosno ističe nedavno završenu humanitarnu akciju u suradnji s udrugom Palčić, kojim smo kupili neonatalnom odjelu KB Sv. Duh 30 raznih medicinskih uređaja (6 inkubatora, 12 perfuzora, 6 infuzomata...i ostalih uređaja) potrebnih da bi prerano rođena djeca imala nadu za život. Takva akcija, kojom se prikupilo 303.000 eura, samo pokazuje da postoji svijest o postojanju Dinamove zaklade i njezinoj svrsi. Ovdje je ogromnu pomoć pružio Bruno Lerotić i njegov Team nenormalnih pa su inkubatori i dobili odgovarajuće naljepnice upravo u tom stilu - kaže upravitelj Dinamove zaklade koja pomaže mnogima, za što su izuzetno zaslužni Renato Radačić kao predsjednik upravnog odbora Zaklade i član upravnog odbora Zaklade Juraj Čošić.

17.11.2025., Zagreb - Svecano urucenje donacije Odjelu neonatologije Klinicke bolnice Sveti Duh. Sredstva za nabavku uredjaja prikupljena su u humanitarnoj akciji „Palcici i Nema predaje za Sveti Duh“ koju su proveli Klub roditelja nedonoscadi Palcici i Dinamova zaklada Nema predaje. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Mi smo članski klub i kao takvi, u obvezi brinuti se za svoje članove kluba, bivše igrače i trenere koji su u takvoj financijskoj ili zdravstvenoj situaciji, da smatraju kako su došli pred zid koji ne mogu preskočiti. Tada smo tu mi, Dinamova zaklada. No, ne stajemo samo kod zaštite naših članova, već se brinemo i za lokalnu zajednicu i za područje cijele Domovine. Ponosni smo što smo mogli u manjem dijelu pomoći splitskim paraolimpijcima, djevojci iz ST koja je HR reprezentativka u boćanju s teškim oblikom cerebralne paralize i boća bez upotrebe ruku i nogu - ističe član Nadzornog odbora GNK Dinamo. Svoj uspjeh Zaklada slavi koncertima koji polako postaju tradicija.

- Dinamova zaklada organizira i koncerte kako bi predstavili svoje Donacije tijekom godine. Tako smo ove godine u siječnju imali koncert pod nazivom Veliko purgersko srce. Na koncertu su nastupili Novi Fosili (nažalost, zadnji nastup Marinka Colnaga), Prljavo kazalište, Tajči koja nam je došla iz Nashville u SAD-u, Drago Diklić, Vlado Kalember, Matija Cvek, Dječji zbor Zagrebački anđeli, Nika Pastuović...i taj koncert je bio prvi u povijesti u čast grada Zagreba i Dinama. Emocija koja je tada iskazana u prepunoj dvorani Lisinski, nama je bio putokaz da idemo pravim putem. I da su ljudi željni Dinamovih i zagrebačkih pjesama. Na koncertu smo predstavili i donaciju SOS Dječjem selu Hrvatska. Imali smo i dječji koncert za Sv Nikolu prošle godine, a imamo ga i ove godine, opet u Lisinskom, 4. prosinca u 18 sati. I prošli i ovaj koncert, rasprodali smo u samo dva dana! Zamislite kako je to lijepo vidjeti kad stotine malih Dinamovih navijačica i navijača u Dinamovim dresovima, hudicama i trenirkama pjevaju o svom gradu Zagrebu i voljenom klubu Dinamu. Ovaj koncert je dakle rasprodan - pohvalio se Pavličić Bekić pa nastavio:

29.09.2025., Zagreb - Udruga "Veliko srce malom srcu" i Dinamova zaklada "Nema predaje" pokrecu humanitarnu akciju "Daruj otkucaj zivota". Photo: Marko Seper/PIXSELL Foto: Marko Seper/Pixsell

- Ipak, ove godine radimo i novi dječji koncert Dinamove zaklade u Gospiću, 7. prosinca u 16 sati i taj je koncert skoro rasprodan pa pozivam sve iz Like, Korduna, Dalmacije i Primorja, kojima je plava boja u srcu, da dođu i na taj koncert te zapjevaju o svom Dinamu. Na oba koncerta nastupa dječji zbor Zagrebački anđeli, grupa Corto te pjevačice Nika Pastuović i Korina Rogić. Vidjet ćete kako i djeca Like dišu uz Dinamo - poručuje Saša, koji hvali i izvođače:

- Svi izvođači nastupaju bez ikakve naknade i niti jedna pjevačica, pjevač ili grupa, nisu tražili nikakvu naknadu, jer su prepoznali ovaj projekt Dinamove zaklade Nema predaje - otkriva odvjetnik. S nama je podijelio i iz kojih se izvora Zaklada financira.

- Dinamova zaklada financira se isključivo od donacija i prijatelja Zaklade. I vidite da uspijevamo te da su prijatelji Zaklade itekako dobro došli. Naravno, za koncerte imamo i veće donatore i njima se posebno zahvaljujemo. Pomaže nas naravno i GNK Dinamo kao osnivač - ponosno naglašava Pavličić Bekić, koji je na čelu Zaklade od rujna 2024. i do danas su realizirali brojne hvalevrijedne projekte.

- U zadnjih godinu dana od kad smo preuzeli Dinamovu zakladu, napravili smo humanitarne akcije za Vukovarske leptiriće, Palčiće za bolnicu Sv. Duh, pomogli i manjoj mjeri ST paraolimpijce, izvršili Donacije SOS Dječjem selu Hrvatska, organizirali 4 velika koncerta, a u veljači je u zakazan novi veliki koncert. Sad nam je u tijeku velika humanitarna akcija Daruj otkucaj života za udrugu “Veliko srce malom srcu”, za djecu koja imaju srčanu pogrešku. Zamislite kad djeca imaju samo dio srca ili rupice na srcu, tu nam se grlo steglo, kad smo dobili saznanje od dr Beline iz KB Rebro, da ima oko 10.000 djece o kojima se ta udruga brine. Naravno da smo prihvatili njihovu zamolbu i odlučili pokrenuti tako veliku humanitarnu akciju. Akcija traje od 30. rujna pa do 30. prosinca i potrebno je skupiti 72.000 eura za odgovarajuću medicinsku opremu za naše mališane. I rezultat te akcije, prikazat ćemo na koncertu u veljači u Lisinskom - nagovještava upravitelj Zaklade. Aktivni su bili i tijekom ljeta:

- Posebno bih istaknuo jednu akciju koju smo proveli na inicijativu Brune Lerotića. Naime, sredinom kolovoza ove godine došao je s idejom da pokrenemo akciju prije utakmice u Maksimiru Dinamo-Istra te da pomognemo djeci koja su početkom rujna trebali krenuti u školu. Naime, saznali smo da veliki dio učenika nema mogućnosti imati nove školske torbe napunjene odgovarajućim školskim priborom u vidu bilježnica, penkala, olovaka, vodenih i drvenih bojica, paletama za slikanje. Smislili smo dakle akciju da navijači Dinama prije tekme u Maksimiru donesu nove ili očuvane školske torbe napunjene s tim priborom i zadali smo si cilj od 800 takvih napunjenih torbi. Smatrao sam da je to pretjerano i da ako dobijemo 200 takvih torbi, bit ću zaista sretan. Kako sam samo podcijenio naše navijače i građane Zagreba i sve one koji su iz drugih gradova i mjesta došli na tekmu. Zamislite, uspjeli smo 1800 učenika opremiti školskim torbama u cijeloj RH. Zamislite da je 1800 učenika u rujnu krenulo u školu, sretni i zadovoljni, ne osjećajući se manje vrijednim ili tužnim, već ravnopravni svojim kolegicama i kolegama u školskim klupama. Dragi moji navijači Dinama oprostite da sam vas toliko podcijenio. Hvala vam u ime svih 1800 učenika hrvatskih škola - zahvalan je Saša, koji je imao potrebu podijeliti s čitateljima još jedan impresivni projekt u suradnji s Večernjim listom.

FOTO Dinamova zaklada 'Nema predaje' organizirala spektakularan koncert i okupila najveće zagrebačke glazbenike

- Malo ću vam predstaviti i novi projekt koji smo napravili pod nazivom “Veseli se Zagreb naš”. Radi se o tome da ćemo početkom prosinca predstaviti LP (vinil) Dinamovih pjesama 11+1. Kao 11 igrača na terenu i onaj 1+ s tribina. Pjesme, njih 11 garantiram da znate skoro sve, ali ta 1+, bit će apsolutni hit i to jednog od naših najvećih hrvatskih pjevača, pjesma posvećena Dinamu, a koja pjesma se, iz meni posve nepoznatih razloga nikad nigdje nije izvodila. Taj LP je obogaćen i knjigom koju smo napisali s ljubavlju o Dinamovom pohodu 60-ih godina na Kup velesajamskih gradova, o dva finala koje je Dinamo tad igrao, o kupovima bivše države koje je Dinamo tih 60-ih osvajao te o gradu Zagrebu tih 60-ih i onime kaj smatramo bitnim za to razdoblje našeg voljenog Zagreba. Uz to, bit će i prekrasan poklon za kupce, ali o tome vam ne smijem više govoriti. Večernji list nam je izuzetno pomogao oko knjige i zahvala svakako i novinaru Karlu Ledinskom. Uz to, neću vam o pjesmi ništa govoriti dok ne vidite prezentaciju, a siguran sam da će ovaj projekt biti prihvaćen, tim više što je to limited edition. Samo 500 primjeraka, a već u prednarudžbi je “otišlo” puno - izražava optimizam Pavličić Bekić. Za kraj dodaje:

- E da. Kaj mislite da ćemo zaboraviti da je u veljači novi koncert Dinamove zaklade i da ćemo 1. veljače u 19 sati zapjevati opet o gradu Zagrebu i Dinamu. Velike zvijezde zagrebačke estrade nastupaju i ovaj put, ali vam ne smijem ništa reći dok idući tjedan ne izađemo s pozivom za koncert. Veliko purgersko srce koje je i naziv koncerta, samo će potvrditi taj naziv, jer će i ovaj koncert “planuti” u sekundi, a cijene ulaznica bit će takve, da će svim onima koji poznaju Dinamovu povijest biti sve kristalno jasno. Ulaznice će biti moguće kupiti preko blagajne Lisinski i njihovog on-line sustava. Kao član Nadzornog odbora GNK Dinamo i kao upravitelj Dinamove zaklade “Nema predaje”, želim svima poručiti da prate naš rad, da sudjeluju u našem radu, bodre naš klub i uživaju u tome da je Dinamo članski klub i da kao takav ima obvezu i zadovoljstvo svojim članovima i navijačima omogućiti zaštitu kad im je potrebno. A od vas očekujemo samo bodrenje na tribinama i sudjelovanje u humanitarnim akcijama - zaključio je Saša Pavličić Bekić.