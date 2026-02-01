Naši Portali
MOŽDA GA I NE BUDE

Cure informacije o dočeku rukometaša. Evo kad bi se trebao održati, sve ovisi o jednom detalju

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
01.02.2026.
u 13:07

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra za broncu protiv Islanda, a o ishodu te utakmice ovisi hoće li im Zagreb prirediti svečani doček. Neslužbeno se doznaje da je plan spreman, no pobjeda je jedini uvjet

Cijela Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje današnju utakmicu za treće mjesto na Europskom prvenstvu. Naši rukometaši od 15:15 sati u danskom Herningu borit će se protiv Islanda za brončanu medalju. Iako su nas igrama i srčanošću već učinili ponosnima, ishod ovog dvoboja odlučuje o mnogočemu više od odličja. O pobjedi ili porazu ovisi hoće li tisuće navijača sutra pozdraviti svoje junake na Trgu bana Jelačića. Ulog je, dakle, dvostruk: medalja i proslava s narodom.

Prema neslužbenim informacijama, plan za mogući doček već je razrađen. U slučaju pobjede, proslava će se organizirati u ponedjeljak, 2. veljače, poslijepodne. Očekuje se da će zrakoplov s reprezentacijom sletjeti u Zračnu luku Franjo Tuđman između 14 i 15 sati. Središnja svečanost na Trgu bana Jelačića, uz glazbeni program i obraćanje igrača, trebala bi započeti oko 16 ili 17 sati.

No, postoji i druga, manje željena opcija. U slučaju poraza i osvajanja četvrtog mjesta, službenog dočeka na glavnom zagrebačkom trgu neće biti. Iako je ulazak u polufinale golem uspjeh, praksa je da se masovne proslave organiziraju isključivo za osvajače medalja. Kako neslužbeno doznaju Sportske novosti, četvrto mjesto, koliko god bilo vrijedno, neće biti povod za okupljanje u organizaciji Grada, Saveza i Vlade.
KS
karta seksalica
13:16 01.02.2026.

Tomašević je već naručio Snežanu Đurišić da peva o srpskom Kosovu, sad je sve pitanje rezultata.

PE
PeroKitić
13:36 01.02.2026.

Nikako na Trg ili na Trg uz uvjet da slinavi TTejac ne dođe!!!

JO
JovanC
13:15 01.02.2026.

Sdp i mozemo uz Island. Jos jedno svehrvatsko slavlje ne bi podnijeli. A ne daj Boze da igraci zatraze Thompsona to ne bi prezivjeli.

