Cure informacije o dočeku rukometaša. Evo kad bi se trebao održati, sve ovisi o jednom detalju

Cijela Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje današnju utakmicu za treće mjesto na Europskom prvenstvu. Naši rukometaši od 15:15 sati u danskom Herningu borit će se protiv Islanda za brončanu medalju. Iako su nas igrama i srčanošću već učinili ponosnima, ishod ovog dvoboja odlučuje o mnogočemu više od odličja. O pobjedi ili porazu ovisi hoće li tisuće navijača sutra pozdraviti svoje junake na Trgu bana Jelačića. Ulog je, dakle, dvostruk: medalja i proslava s narodom.

Prema neslužbenim informacijama, plan za mogući doček već je razrađen. U slučaju pobjede, proslava će se organizirati u ponedjeljak, 2. veljače, poslijepodne. Očekuje se da će zrakoplov s reprezentacijom sletjeti u Zračnu luku Franjo Tuđman između 14 i 15 sati. Središnja svečanost na Trgu bana Jelačića, uz glazbeni program i obraćanje igrača, trebala bi započeti oko 16 ili 17 sati.

No, postoji i druga, manje željena opcija. U slučaju poraza i osvajanja četvrtog mjesta, službenog dočeka na glavnom zagrebačkom trgu neće biti. Iako je ulazak u polufinale golem uspjeh, praksa je da se masovne proslave organiziraju isključivo za osvajače medalja. Kako neslužbeno doznaju Sportske novosti, četvrto mjesto, koliko god bilo vrijedno, neće biti povod za okupljanje u organizaciji Grada, Saveza i Vlade.