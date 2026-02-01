Zaslužio je: Mario Šoštarić izabran u idealnu momčad rukometnog Eura!

Uoči same završnice Europskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, stiglo je veliko priznanje za hrvatski rukomet. Mario Šoštarić, desno krilo naše reprezentacije, izabran je u idealnu momčad EHF Eura 2026.. Ovo prestižno priznanje, temeljeno na glasovima gotovo dvanaest tisuća navijača putem službene aplikacije "Home of Handball", svrstalo je hrvatskog rukometaša u apsolutnu elitu europskog rukometa. Čast dijeli s velikanima poput njemačkog vratara Andreasa Wolffa, danske superzvijezde i MVP-a turnira Mathiasa Gidsela te njegovog sunarodnjaka Simona Pytlicka, što je golema potvrda njegovih izvanrednih nastupa tijekom cijelog natjecanja.

Šoštarićev doprinos na putu Hrvatske do polufinala bio je nemjerljiv. S ukupno 28 postignutih golova, bio je ne samo jedan od najefikasnijih igrača momčadi, već i čovjek odluke u ključnim trenucima. Njegova hladnokrvnost i preciznost posebno su došle do izražaja u dramatičnoj utakmici protiv Mađarske, koja je odlučivala o plasmanu u polufinale. U tom presudnom dvoboju u Malmöu, pri rezultatskoj neizvjesnosti, zabio je ključan pogodak za izjednačenje na 20:20 i tako pokrenuo preokret koji je na kraju donio pobjedu od 27:25. Igrač mađarskog Pick Szegeda tijekom cijelog prvenstva pokazao je nevjerojatnu mirnoću s linije sedam metara i fantastičnu realizaciju iz najtežih kutova.

Koga ljubi Igor Vori? Zovu je kraljicom špice, a zbog ovog ona drži 'četiri kuta kuće' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov put s reprezentacijom, pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona, pokazao se kao pun pogodak. Nakon što je odlučio nastupati za Hrvatsku, iako je rođen u Slovenj Gradecu, Šoštarić se prometnuo u jednog od ključnih igrača pomlađene izabrane vrste. Nakon napete pobjede protiv Mađarske, Hrvatsku je u polufinalu u Herningu čekao težak izazov. Usprkos velikoj borbi, poraženi su od Njemačke rezultatom 31:28, u susretu u kojem je Šoštarić postigao tri pogotka. Čak i u porazu, njegova je izvedba ostala na visokoj razini, potvrđujući konstantu koja mu je i donijela mjesto u najboljoj postavi turnira.

𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗟𝗟-𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘 🌟

LW: August Pedersen 🇳🇴

LB: Simon Pytlick 🇩🇰

CB: Gísli Kristjánsson 🇮🇸

RB: Francisco Costa 🇵🇹

RW: Mario Sostarić 🇭🇷

LP: Johannes Golla 🇩🇪

GK: Andreas Wolff 🇩🇪

BD: Salvador Salvador 🇵🇹

YP: Francisco Costa 🇵🇹

MVP: Mathias Gidsel 🇩🇰 pic.twitter.com/cmMQFx4KbX — EHF EURO (@EHFEURO) February 1, 2026

Ova individualna nagrada sjajan je uvod u posljednji izazov koji čeka Kauboje. Danas, 1. veljače, Hrvatska će se u Herningu boriti za brončanu medalju protiv Islanda. Izbor u idealnu momčad zasigurno je golem poticaj i vjetar u leđa za Šoštarića, ali i priznanje za cijelu ekipu koja je na prvenstvu pokazala sjajan karakter i kvalitetu. Uz Šoštarića, u najboljoj postavi Eura našli su se još vratar Andreas Wolff (Njemačka), lijevo krilo August Pedersen (Norveška), lijevi vanjski Simon Pytlick (Danska), srednji vanjski Gísli Kristjánsson (Island), desni vanjski Francisco Costa (Portugal), pivot Johannes Golla (Njemačka) te najbolji obrambeni igrač Salvador Salvador (Portugal).