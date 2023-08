Dinamo želi dovesti krilo Bayerna, a alžirski veznjak i Lokomotivini dragulji na putu su u Maksimir

Za Dinamo nema odmora ni pravog treninga, bar još neko vrijeme. Naime, nakon uspješnog posla u Kazahstanu i povratka u Zagreb u cik zore u četvrtak, plavi već danas na svom travnjaku igraju s Goricom. Susjedi iz Velike Gorice suparnici su im između dvije utakmice u kvalifikacijama za Ligu prvaka jer Igor Bišćan će svoju momčad voditi već u utorak na užarenom stadionu AEK-a, u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka.

Stoga Bišćan u posljednje vrijeme, otkako su plavi upali u ritam tog neprestanog igranja, i nije mogao održati prave treninge, više je to bila regeneracija. Tek nakon te prve utakmice s AEK-om, nakon povratka iz Atene moći će malo ozbiljnije trenirati jer su odgodili sljedeći susret prvenstva s Lokomotivom kako bi spremniji dočekali uzvrat s grčkim prvakom.

Gorica je ispred Dinama

Gorica stiže u dobrom raspoloženju, nakon prva dva susreta ima četiri boda, jedan više od Dinama. Sigurno je da će plavi i tu utkmicu shvatiti vrlo ozbiljno s obzirom na to da su u prvom kolu iznenađujuće ostali bez bodova u derbiju s Hajdukom (1:2), nakon što su vodili i bili apsolutno dominantni. No, može dojam o igri biti jako lijep, ali broje se bodovi, a plavi su ostali bez njih i novi posrtaj ne bi baš dobro sjeo ni plavoj momčadi ni plavom puku. I nikako to ne bi bilo dobro prije puta u Atenu na možda i najvažniju utakmicu jer ulazak u play-off Lige prvaka bio bi već sjajno ostvarenje, jamčilo bi barem igranje u Europskoj ligi, koja bi mogla zadovoljiti plave za razliku od Konferencijske lige koju imaju već sad zajamčenu. No, utakmica s AEK-om je ključ i do Lige prvaka jer ždrijeb play-offa ne nudi strašne, neprelazne suparnike pa bi se ulazak u jednu od skupina Lige prvaka smiješio, kao i nagrada Uefe od 27 milijuna eura.

No, nikako se ne smije zanemariti ni hrvatsko prvenstvo, ono ipak donosi igranje u Europi i sljedeće godine. Stoga će se Bišćan, iako je sigurno već "škicao" kako igraju Grci, fokusirati na momčad Željka Sopića.

- Čini se da nismo imali problema s ozljedama, dobro smo prošli iako ima umornih igrača, no okrećemo se današnjoj utakmici. Neke smo igrače u Astani štedjeli pa će oni sigurno igrati od početka i vjerujem da ćemo biti na istoj fizičkoj razini kao i u Puli, a naša bi kvaliteta trebala biti dovoljna da pobijedimo u toj utakmici - rekao je Bišćan.

Uvijek je nezgodno psihički se prebaciti s europskih na domaće utakmice.

- Oba su natjecanja jednako važna, Europa je u ovom dijelu sezone najvažnija, ali sve što se događa u HNL-u sigurno utječe na ukupnu atmosferu. Pripremamo se za Goricu, pokušavamo dozirati ta opterećenja kako bismo AEK dočekali u što boljem stanju. Vjerujem da će u susretu s Goricom sve biti kako smo zamislili, ali nema jednostavnih i laganih utakmica. Gorica se dosta promijenila, neki igrači više nisu tu, ali je slična kao i potkraj prošle sezone, kompetitivna, disciplinirana i dobro posložena, pogotovu u defenzivnom bloku, to je radna i odgovorna momčad i neće nam biti nimalo lako. No, mi smo kvalitetniji - dodao je Bišćan, koji još ne može računati na Bulata i Topića.

No, sigurno će opet priliku dobiti nekoliko igrača, morat će dobro odvagnuti koga će sada poštedjeti, zasigurno nekoga tko je igrao najviše u proteklim utakmicama, a veću minutažu dobit će oni koji nisu igrali ili su igrali manje. Tako bi u vatru ponovno mogao Japanac Kaneko koji je solidno igrao u Puli na desnoj strani.

Kačavenda i Stojković sve bliže

Uskoro bi se plavima mogao pridružiti i Alžirac Yacine Titraoui koji bi danas napokon trebao stići u Zagreb pa u tjednu koji slijedi obaviti liječničke preglede i započeti raditi s Bišćanom te pojačati konkurenciju u veznom redu, na mjestu "šestice" i "osmice". Iščekuju se i pregovori Dinama i Bayerna o Gabrielu Vidoviću. Pregovori s Lokomotivom o Kačavendi i Stojkoviću i dalje traju, a raspleti svega se čekaju. Kao što se čekaju i europski klubovi zainteresirani za neke igrače plavih jer Dinamo trenutačno, bar ne dok ne prođu utakmice s AEK-om, ne želi prodati Šutala, Livakovića, Ivanušeca i Petkovića.