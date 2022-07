Dinamo se osramotio igrom, ovo nije bilo za Ligu prvaka

Dinamo je razočarao u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, s makedonskim Shkupijem odigrao je 2:2 i sad će morati u Skoplju za tjedan dana tražiti pobjedu da bi prošao u treće pretkolo. Nije to bila dobra predstava plavih, premalo toga su odigrali prema naprijed, a previše griješili u svim dijelovima terena i Goce Sedloski i njegovi igrači na kraju su se veselili ovom rezultatu.

E, treba doći do Ludogoreca

Prođe li Dinamo ovu prepreku, a to nakon ove prve utakmice nije nimalo sigurno, igrat će vjerojatno protiv bugarskog Ludogoreca koji je u prvoj utakmici s 3:0 bio bolji od irskog Shamrock Roversa. Ne prođu li plavi u Skoplju, igrat će u kvalifikacijama Europske lige protiv Iraca. I Dinamo i Shkupi trebaju pobjedu za prolazak u treće pretkolo jer više ne vrijedi pravilo gola u gostima koje je donosilo prednost.

Dinamov trener Ante Čačić odlučio se za zanimljiv sastav, naime na travnjak je poslao isti sastav koji je počeo i protiv Hajduka (samo je tada Lauritsen bio stoper, sad je počeo Josip Šutalo) u nekakvoj 4-4-2 formaciji u kojoj su u napadu igrali Drmić i Petković. Jasno, Petković se trebao više vraćati u međuprostor. Ivanušec je ponovno bio na lijevoj strani, a Mislav Oršić na klupi.

No, protiv Hajduka to baš i nije izgledalo sjajno dok Čačić nije malo promijenio formaciju, tada su plavi izgledali znatno bolje, pa i jako dobro i potpuno nadigrali Splićane. Napomenimo i da je Čačić u konkurenciju za utakmicu vratio Gojaka koji je bio na klupi.

Na klupi Shkupija bio je Goce Sedloski, bivši igrač Dinama koji je na predstavljanju dobio lijepi pljesak dobro popunjenog Maksimira. Prije godinu dana na prvom pretkolu protiv Valura bilo je tek malo više od tisuću, a u drugom pretkolu protiv Omonije 2000 gledatelja. Ovoga puta se skupilo nešto manje od 8000 gledatelja.

Dinamo je počeo dobro, autoritativno protiv suparnika koji se nije branio. Prvu veliku priliku plavi su imali u 10. minuti, kada je lopta od Petkovića došla do Ademija, a kapetan plavih iz dobre pozicije pucao je preko vratnice. No, plavi su brzo morali mijenjati, nakon 14 minuta ozlijedio se Šutalo, pokušao se vratiti na travnjak, ali mišić nije izdržao. I nakon toga plavi kao da su stali, bili su zbunjeni i onda su ubrzo primili pogodak.

Alvarez je sa svoje polovice dao dugu loptu koja je prešla Mišića i Theophilea, Queven je pobjegao Mišiću i pucao, Livaković uspio skrenuti, ali nedovoljno i lopta je ušla u mrežu za vodstvo makedonskog prvaka. I nakon toga su plavi izgledali jako loše, kao da su se raspali, stalno su griješili i bolja momčad od Shkupija zacijelo bi to i bolje iskoristila. I po prvi put nakon dugo vremena čuli su se i zvižduci plavima, sa zapadne tribine, dok je sjever i dalje navijao.

I dok je Dinamo izgledao tako loše, stigao je do izjednačenja, Moharrami je ubacio s desne strane, Ademi najviše skočio i tukao glavom, lopta se od trave odbila visoko u same 'rašlje' za 1:1. Odličnih, s obzirom na to kako je Dinamo igrao veći dio prvog poluvremena.

U nastavku su plavi izgledali bolje, manje su griješili, ali prema naprijed nisu igrali dobro. Prvu pravu akciju odigrali su u 60. minuti, Petković, pa Ivanušec za Menala koji je poslao loptu na pet metara, ali Drmić na nju nije stigao uklizati. U nastavku je Perić zaprijetio volejem, ali je vratar Naumovski uspio obraniti. Nakon te akcije plavi su tražili jedanaesterac nakon pada Ademija, ali ga nisu dobili, već je Ademi dobio žuti karton zbog simuliranja. U 80. su minuti plavi imali novu lijepu priliku, Ademi je ubacio, a Ivanušec iz okreta produžio, no lopta je prošla pored vratnice.

Vodstvo pa šok na kraju

Bili su plavi bolji u nastavku, Shkupi kao da više nije imao snage, povukao se i branio. No, nije se obranio u 86. minuti kada su plavi stigli do vodstva, nakon duže akcije Ademi je zapravo loše pucao, ali je tako idealno asistirao za Petkovića koji je s par metara zabio za 2:1. I onda na kraju - šok. Vratar Shkupija ispucao je dugu loptu koja je došla do Cephasa, nije ga zatvorio Theophile, loše je izašao i Livaković i eto 2:2.

I sad su plavi u problemu, još je manji problem rezultat, no pokazali su da u ovom trenutku nemaju igru za Ligu prvaka. Na stranu to što sad još nisu u formi, ovakve suparnike, bez podcjenjivanja Shkupija, klub renomea Dinama mora apsolvirati kao što je to napravio Ludogorec protiv svojeg suparnika. I sad se u Makedoniji moraju vaditi, a očito im s ovakvom igrom neće biti neće biti nimalo lako, morat će biti znatno bolji.

- Imali smo kontrolu igre i dosta dobrih prilika, ali imali smo i grešaka koje su nas koštale. Mora to puno bolje i nadam se da će tako biti već protiv Slaven Belupa te da ćemo ići u Skoplje tražiti prolaz. Naravno da nije bilo podcjenjivanja. Prvih 15-20 minuta smo igrali vrhunski. Promašio sam zicer, a mi smo pali u neku krizu i nespretno primili taj gol. Vratili smo se, a na kraju opet greška. To je nogomet, morate biti koncentrirani svih 90 minuta - rekao je nakon susreta Arijan Ademi.