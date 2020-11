Dinamo otputovao bez najboljeg strijelca, Mamić: Još uvijek strepimo

Nogometaši Dinama su u srijedu ujutro otputovali prema Klagenfurtu, gdje ih u četvrtak (18.55 sati) čeka dvoboj protiv austrijskog prvoligaša Wolfsbergera u 4. kolu skupine K Europske lige, a trener Zoran Mamić i kapetan Arijan Ademi najavljuju pohod na pobjedu.

Prva dobra vijest s kojom su modri otputovali prema Austriji došla je s rezultatima obveznog testiranja na novi koronavirus - svi su bili negativni.

"Na sreću testiranje je završilo i prošlo dobro. Međutim, znam kako se situacija može promijeniti iz sata u sat. Strepimo i ova posljednja dva dana da ne bi netko dobio simptome ili nešto. Živimo već neko vrijeme s tim pa moramo još ova dva dana izdržati", rekao je trener Zoran Mamić koji je i sam prebolio Covid-19.

Jedini problem oko sastavljanja momčadi Mamiću pričinjava ozljeda najboljeg ovosezonskog strijelca momčadi Marija Gavranovića.

"Svi ostali su u pogonu. Zasada svi konkuriraju, ako se ne promijeni situacija do utakmice, onda ćemo imati sve igrače na raspolaganju."

Dinamo u Klagenfurt odlazi kao vodeća momčad u skupini K sa pet bodova, ali Wolfsberger i Feyenoord imaju samo bod manje. Austrijanci su za vikend osvojili sva tri boda pobjedom 2-0 kod Altacha, dok je Dinamo u Osijeku istim rezultatom doživio svoj prvi ligaški poraz u novoj sezoni.

"Naravno da nismo sretni što smo izgubili. No, i ta utakmica je mogla otići u totalno drugom smjeru da smo u prvom poluvremenu zabili što, nažalost, nismo. I poraz je sastavni dio nogometa, nigdje ne piše da moramo dobiti svaku utakmicu", rekao je Mamić, a složio se i kapetan Arijan Ademi:

"Nije nas poremetio poraz, ali sigurno da nam je krivo što nismo pobijedili. Idemo dalje. Čekaju nas veliki izazovi, spremni smo na njih i odgovorit ćemo na pravi način."

Prvi veliki izazov je Wolfsberger kojeg je hrvatski prvak u zagrebačkom dvoboju pobijedio s minimalnih 1-0, a strijelac je u 76. minuti bio Atiemwen.

"Čvrsta su ekipa, kao što smo vidjeli i ovdje. Vraća im se kapetan Liendl, on je sigurno njihov najopasniji igrač prema naprijed. Ima stvarno odlična rješenja, ali napravit ćemo sve da ga zaustavimo", istaknuo je Ademi glavnu prijetnju sa suparničke strane.

"To je sigurno utakmica koja može odrediti smjer ove godine, što se tiče Europe. Ući ćemo u utakmicu da je dobijemo, kao i svaku drugu, dat ćemo sve od sebe. Pokušat ćemo biti ofenzivni, iako u napadačkom dijelu imamo nekoliko problema. Kastrati je tek izašao na prvi trening nakon korone, Lovro (Majer) je isto tako napravio tek jedan ili dva treninga. Ipak, vjerujem da ćemo pronaći najbolju moguću kombinaciju za tu utakmicu", optimističan je Zoran Mamić koji je analizirao igru Wolfsbergera na gostovanju kod Altacha.

"Malo su promijenili način igre u toj utakmici. Znači li to da će promijeniti i protiv nas, teško je reći. Imaju određenih problema, izašao im je stoper Ločošvili na toj utakmici zbog bolova u leđima. Moramo se koncentrirati na sebe, na našu igru pa, ako budemo na dobrom nivou, neće biti problema."

Wolfsberger sve domaće utakmice u Europskoj ligi igra kao gost na stadionu Woerthersee u Klagenfurtu, ali trener Dinama u tome ne vidi neku posebnu prednost.

"S obzirom na to da nema publike, teško je reći što znači domaći teren. No, sigurno da je bolje da ne igraju na svom terenu nego da faktički igraju u gostima. Ne znači to puno, oni su tamo odigrali već dosta utakmica, tako da ne vidim to kao neku njihovu manu."

Utakmicu Wolfsberger - Dinamo sudit će 43-godišnji Ukrajinac Serhij Boiko s osmogodišnjim iskustvom suđenja utakmica grupne faze Europske lige.