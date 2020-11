On je novo nogometno čudo: Austrija mu je sve dala, ali njegovo srce kuca samo za Hrvatsku!

U redovima Red Bull Salzburga, u kojem su već stasala dvojica A reprezentativaca, Ćaleta-Car i Pongračić, raste novo hrvatsko nogometno čudo, daroviti 18-godišnjak Luka Sučić.

Mnogi, uključujući izbornika vrste do 19 godina Joea Šimunića, tvrde da se radi o najnadarenijem hrvatskom veznom igraču novije ere i budućem A reprezentativcu.

Sučić je, poput Pongračića, dijete hrvatskog iseljeništva, a već s 15 godina prigrlio je hrvatski grb.

Iako je rođen u Austriji, a roditelji su mu iz BiH, svoju budućnost vidi samo u hrvatskom dresu.

– Roditelji su mi za vrijeme rata izbjegli iz Bugojna i doselili se u Linz. Tu sam rođen 8. rujna 2002. godine. Počeo sam igrati u lokalnim klubovima Alkovenu i Edelweissu, a od 13. godine član sam Red Bull Salzburga – počeo je svoju priču Sučić i nastavio:

– Skauti Red Bulla uočili su me na nekim pionirskim turnirima. Željeli su me potom vidjeti i u utakmici koju je moj klub igrao protiv njih. Odigrali smo 2:2, ja sam zabio gol i asistirao i nakon toga su mi rekli da bi me željeli vidjeti u svojim redovima.

Propustio je Bayern

Sami živite u Salzburgu od 13. godine?

– Da, i danas živim u klupskom internatu, u Salzburgovoj akademiji. Kada god sam slobodan, odem kući u Linz; ili autobusom ili roditelji dođu po mene. Uskoro ću putovati i sam jer polažem vozački – kaže Luka.

O kakvom se talentu radi, govori i činjenica da ga je Red Bull Salzburg ove sezone stavio na popis igrača za Ligu prvaka.

– Na utakmici protiv Bayerna trebao sam biti na klupi, ali baš sam se prije nje bio ozlijedio pa sam prisiljen pričekati novu šansu – ističe Luka.

U Salzburgu je prošao pionirski i kadetski staž, a nakon toga upućen je u redove austrijskog drugoligaša Lieferinga, Red Bullove filijale u kojoj je nekada igrao i Duje Ćaleta-Car. Za tu momčad od 2019. godine ima 21 nastup, pet pogodaka i šest asistencija.

U prošloj sezoni skupio je 10 nastupa za mladu momčad Red Bull Salzburga u Ligi prvaka mladih i postigao šest pogodaka, među ostalim i jedan protiv Real Madrida u polufinalu.

Danas je i dalje član Lieferinga kao i prve momčadi Red Bull Salzburga.

– Prošli mjesec debitirao sam za prvu momčad u prvenstvenoj utakmici s Wolfsbergerom, potom sam nastupio protiv Reida, te u Kupu s Bregenzom. Tijekom tjedna dogovaramo se za koga ću nastupati za vikend, Liefering ili Red Bull. Prema našemu planu, od zime bih trebao kontinuirano biti s Red Bullom i igrati samo za taj klub. A igranje za Liefering puno mi je pomoglo u razvoju, kao i brojnim mladim igračima prije mene – naglašava Luka.

Kakav ste nogometaš, koje su vaše karakteristike?

– Visok sam 185 cm, igram veznog igrača, najčešće na poziciji ‘osmice’, ljevak sam, mogu puno trčati, što je u Red Bullu najvažnije, jer igramo presing. Puno sam pogodaka postigao iz slobodnih udaraca. Uzor mi je samo jedan, Luka Modrić. Nisam ga nikada vidio uživo, baš bih ga volio upoznati. Čak nisam još nikada uživo gledao utakmicu hrvatske reprezentacije.

Poznajete li svoga sugrađanina iz Linza Matea Kovačića ili njegove roditelje?

– Poznajemo ih samo iz viđenja. Moji ih znaju.

Kako ste se odlučili igrati za Hrvatsku i tko je za to najzaslužniji?

– Naš čovjek iz Beča koji radi za HNS Darko Kovačević preporučio je ljudima iz Saveza da me dođu vidjeti.

Prvi me u reprezentaciju pozvao izbornik selekcije do 15 godina Mladen Ivančić. Nastupio sam kod njega na turnirima u Austriji, Sloveniji i Italiji i tada mi je kazao da sam – avion! Inače, nastupao sam i za selekcije do 17 i do 19 godina, a dobio sam i poziv za selekciju U-21 za posljednje akcije, ali sam ga morao otkazati zbog ozljede mišića.

Jeste li imali ponudu Austrijanaca da igrate za njihovu reprezentaciju?

– Moj bivši trener u momčadi Red Bulla U-15, nekadašnji igrač Bayerna Zickler, jednom mi kazao da su se iz Austrijskog saveza raspitivali o meni, na što sam kategorički kazao da je moja jedina domovina Hrvatska i da ću igrati samo za nju. Nemam čak ni austrijsko državljanstvo, samo hrvatsko.

Kažete da je Hrvatska vaša domovina, a rođeni ste u Austriji i porijeklom ste iz BiH. Što vas veže za Hrvatsku?

– Austrija mi je dala sve i ja sam joj na tome zahvalan, ali ja sam Hrvat i moje srce kuca za Hrvatsku. Imam li rodbinu u Hrvatskoj? Da, moj ujak Goran Miloš živi u Svetom Ivanu Zelini.

Za koji klub navijate, u inozemstvu i u Hrvatskoj?

– Vani navijam samo za Barcelonu, a u Hrvatskoj za Hajduk. To zbog ćaće koji je veliki hajdukovac.

Kako projicirate razvoj svoje karijere?

– Volio bih igrati u velikom europskom klubu. Moj san je Barcelona. Ali prvo se želim dokazati u Red Bull Salzburgu, potom se vidim u nešto jačemu klubu, možda u Njemačkoj, a odande, ako bude prilike, želim ići prema nekom klubu iz europskog vrha.

Želim sve, i to što brže

Vidite li se u A reprezentaciji za pet godina?

– Nastavim li ovako, u A reprezentaciji vidim se za dvije godine!

Pa tada ćete biti tek 20-godišnjak?

– Da, cilj mi je napredovati što brže i što prije dosegnuti A reprezentaciju. To je san svakoga igrača, pa i moj, i svaki dan radim na tome da budem bolji i da što prije ostvarim svojoj san – zaključio je pun samopouzdanja Luka Sučić, buduća zvijezda hrvatskog nogometa.