Dinamo nakon drame šesteraca svladao Olmissum, odlučivat će majstorica u Zagrebu

U četvrtom susretu finala doigravanja za prvaka Hrvatske Futsal Dinamo je u Omišu nakon šesteraca pobijedio Olmissum sa 3-2 izjednačivši na 2-2 u seriji na tri pobjede. Odlučujuća, peta utakmica na rasporedu je u petak u Zagrebu.

Bila je to sjajna utakmica koja je nakon regularnog dijela završila 3-3. Domaćin je poveo 2-0, gosti su okrenuli rezultat s tri gola u nizu, da bi omiški sastav izjednačio na 3-3 gurnuvši susret u produžetak. U dodatnom periodu Futsal Dinamo je mogao do pobjede, no Luka Perić nije realizirao kazneni udarac 18 sekundi prije kraja produžetaka. Pitanje pobjednika je na koncu razriješeno udarcima sa šest metara, a Dinamo je bio bolji sa 3-2.

Odlučujuća, peta utakmica na rasporedu je u petak, 17. svibnja u Zagrebu, gdje će domaćin loviti obranu naslova, a Olmissum treći naslov prvaka.

Podsjetimo, u prvom susretu u Zagrebu, branitelj naslova je nakon produžetaka slavio sa 6-4, u drugom susretu, također u Zagrebu, Omišani su pobijedili sa 2-0 izjednačivši na 1-1, da bi u trećem dvoboju Olmissum pred svojom publikom s uvjerljivih 6-0 došao do 2-1 u pobjedama i "meč lopte" koju nije iskoristio, pa će odlučivati "majstorica".

"Zeleno-plavi" su poveli u 10. minuti, Iiro Vanha je "ukrao loptu" Kristijanu Čekolu pogodivši pored nemoćnog Ante Piplice. Tri minute kasnije Josip Jurilna je nakon sjajnog solo prodora prošao dva igrača, a potom pogodio kroz noge Piplice za 2-0.

Dinamo se vratio u život četiri minute prije kraja poluvremena nakon što je Tihomir Novak pobjegao suparnicima, izašao sam ispred Vinka Rozge smanjivši na 2-1. Gosti su izjednačili 22 sekunde prije kraja poluvremena, a strijelac je ponovo bio Novak, ovoga puta iz deseterca.

Futsal Dinamo je već nakon 50 sekundi nastavka stigao i do trećeg gola, iz slobodnjaka je za 3-2 sjajno pogodio Čekol. Olmissum je uspio izjednačiti u 28. minuti. Antonio Sekulić je pucao, Piplica obranio, a Vanha svojim drugim golom na utakmici izjednačio.

Do kraja susreta više nije bilo golova, pa je susret otišao u produžetke. Najbolju priliku u dodatnom periodu imao je Futsal Dinamo koji je 18 sekundi prije izborio šesterac nakon što je Žilić oborio Gudasića. Pucao je Perić, no Rozga je sjajno obranio gurnuvši susret u raspucavanje šesteraca.

Pitanje pobjednika na koncu je razriješeno udarcima sa šest metara, a gosti su slavili sa 3-2. Kod Dinama su bili precizni Filip i Tihomir Novak, te Postružin. Čekol je pogodio vratnicu, dok je Rozga ponovo obranio udarac Perića. Na suprotnoj strani zabili su Kolobarić i Kustrura, Juretić je pucao pored gola, Sekulić je pogodio vratnicu, a Jurlinin udarac je obranio Piplica.

REZULTATI:

1. utakmica - 3. svibnja, Zagreb

Futsal Dinamo - Olmissum 6-4 produžetak

2. utakmica - 6. svibnja, Zagreb

Futsal Dinamo - Olmissum 0-2

3. utakmica - 10. svibnja, Omiš

Olmissum - Futsal Dinamo 6-0

4. utakmica - 13. svibnja, Omiš

Olmissum - Futsal Dinamo 2-3 6m (3-3)

5. utakmica - 17. svibnja, Zagreb

Futsal Dinamo - Olmissum