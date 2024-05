Utakmica za pamćenje u Zagrebu: Dinamo nakon produžetaka stigao korak bliže naslovu prvaka

Futsal Dinamo pobijedio je omiški Olmissum sa 6:4, nakon produžetaka, u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske. Bila je to utakmica koja će se dugo pamtiti. Ispunjena dvorana II Doma sportova svjedočila je čudesnim preokretima. Omišani su se dvaput vraćali u utakmicu, ali treći put nisu uspjeli.

Nakon mršavih 0:0 u prvom poluvremenu počeo je vatromet pogodaka nastavku. Prvo su gosti došli u vodstvo pogotkom Jeremy Bukoveca u 27. minuti. Krenuo je Dinamo na sve ili ništa i u jednoj minuti preokrenuo rezultat. Prvo je Neven Zonjić izjednačio, potom je Tihomir Novak realizirao deseterac nakon što su gosti napravili šesti akumulirani prekršaj. I kad se mislilo da se ide u produžetke, dvije minute prije kraja Antonio Sekulić postiže pogodak za izjednačenje.

No, tih 2:2 nije bio konačan rezultat. U zadnjoj minuti gosti su neočekivano povukli vratari i pokušali s igračem više postići pogodak, no, dogodila se pogreška u obrani i Kristijan Čekol postiže pogodak 13 sekundi prije kraja. No, nije kraj. Gosti u posljednjim sekundama izjednačuju preko Duje Kusture. U produžecima je junak utakmice ali i Dinama bio Luka Perić koji je postigao čak tri pogotka. Sljedeća utakmica finalne serije igra se u ponedjeljak, 6. svibnja, također u dvorani II Sportskog doma.