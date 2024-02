Dinamo još nije odlučio o igraču koji je pao na liječničkom, ali na meti je bivši hajdukovac

Prirodno je da se očekivao puni plijen Dinama u prve dvije utakmice nastavka sezone, no ostvaren je polovičan učinak, plavi su odigrali jako loše protiv Lokomotive i doživjeli težak poraz (0:3) u Maksimiru, a nisu puno bolje igrali ni u Puli, u kojoj su ipak upisali 1:0 pobjedu i tako se bodovno približili vodećima pa se lakše diše.

Samo bod od mogućih šest

– Najvažniji su nam u Puli bili bodovi i do njih smo došli, no puno toga nije bilo dobro, svjesni smo da je to bila siromašna partija iako nam ni teren nije išao na ruku. No pobjedu smo ostvarili. Dobra je atmosfera nakon te utakmice u Puli, svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Iskoristili smo tjedan da popravimo neke stvari u našoj igri, za koje smo vidjeli da nam nedostaju. Dobro su igrači trenirali, svi spremni dočekujemo utakmicu – kaže trener Dinama Sergej Jakirović, koji će u nedjelju tražiti prvu ovosezonsku pobjedu nad svojim bivšim klubom, a plavi su u dva dosadašnja susreta uzeli samo bod.

– Da, Goričani nisu u dobrom nizu, ali bavimo se svojim problemima, ima još dosta prostora za pomake u našoj igri. Dolazi nam protivnik koji je tvrd orah, to je momčad koju još nismo pobijedili i neće nam nedostajati motiva, napravit ćemo sve da uzmemo tri boda.

Plavima se nakon odrađenih kartona vraća Mišić, no u Puli je Sučić igrao prilično dobro.

– To su slatke brige, Mišić nam daje dodatnu opciju u sredini, odlučit ćemo se za najbolji sastav u ovom trenutku.

Za taj sastav neće konkurirati Šutalo, Moharrami, Emreli, Stojković i Kačavenda. Perić će biti na klupi, ali u ponedjeljak će još obaviti pregled da se vidi u kakvom je stanju njegova ozljeda. Japanac Takuya Ogiwara baš nema sreće u Zagrebu, imao je problema s gležnjem i s vremenskom razlikom, ali tu nije stalo.

Ogiwara imao temperaturu

– Ogiwara je u kadru, imao je u ponedjeljak temperaturu, u utorak je radio smanjenim intenzitetom, ali od srijede bio je u punom treningu – zaključio je Jakirović.

Koffi Kouao, 25-godišnji desni bek koji je trebao pojačati Dinamo, nije prošao liječnički pregled jer je utvrđeno da ima problema s hrskavicama koljena i plavi se još nisu dogovorili hoće li ipak potpisati s njim, ali uz drukčije uvjete. Još se čekalo hoće li francuski Metz, iz kojeg dolazi, pristati na manju odštetu i igrač na manju plaću. Tako je od petka Koffi Kouao na čekanju, a plavi i dalje razmatraju tko bi mogao doći. Nekadašnji igrač Dinama, Panathinaikosa i Hajduka koji je sada u poljskom Rakówu zanimljiv je, ali i prilično skup.

Jusuf Gazibegović bio je prvi na radaru plavih, imao je u ugovoru otkupnu klauzulu od 1,75 milijuna eura, koja nije aktivirana do propisanog roka, 15. siječnja, ali možda postoji šansa da ga Sturm pusti za taj ili sličan iznos unatoč tome. Ako i dođe, ne bi mogao igrati protiv Betisa, jer u petak su zaključene liste igrača, a Dinamo je na nju stavio Theophilea, Hoxhu i Ogiwaru, ali ne i Ademija i Brodića, jer imao je pravo samo na tri promjene.