'Dinamo je u krizi jer se ni u što nije ušlo planski. Tko je odgovoran jer nije došao Pjaca?'

Mihael Mikić zadnjih tjedana itekako razmišlja o Dinamu. Bivši igrač maksimirskog kluba, danas trener u Celju, intenzivno proživljava sve što se događa s momčadi hrvatskog prvaka. Jedan je od rijetkih koji se poprilično precizno izražava. U njegovu nastupu nisam osjetio bilo kakvu spornu emociju, naslonjenu na bilo koju opciju. Stekao sam dojam kako se nema namjeru dodvoravati bilo kome. Zato nam je ponudio zanimljivu dijagnozu stanja u Dinamu, diskursom kakav u zadnje vrijeme nitko nije primijenio.

- U Dinamu je jako čudno ozračje. U zadnjih se šest mjeseci iz euforije palo u depresiju. Puno je bilo promjena, nepotrebnih odlazaka, a adekvatne zamjene nisu bile spremne. Ni u što se nije ušlo planski. Nije mi jasno zašto nitko preuzeo odgovornost. Valjda je netko zadužen za prodaju i kupovinu. Normalno da Dinamo ne smije izići s informacijom da klub ne stoji financijski dobro, jer bi automatski pala cijene igračima i potencijalni kupci bi to iskoristili. Onda je jasno trebalo kazati s čim klub raspolaže i što će kupiti, koji su prioriteti. Jer, ako znamo da moramo prodati Livakovića i Šutala, kako bismo nadoknadili rupu u budžetu, s tim novcem ne možeš računati na ulazak u Ligu prvaka, kako se smatralo.

'Ivanušec je prodan ispod cijene'

Pred Dinamom je stalno taj imperativ?

- Uvijek se priča kako moramo. A što kada se to jedne godine ne dogodi. Nije mi jasno zašto se u transferima Šutala i Livakovića plasiraju jedni iznosi za javnost, a zapravo su drugačiji. Ne znam zašto se pumpaju ti iznosi, a taj novac na kraju neće doći u klub. I onda si u apsurdnoj situaciji da prodajom tih dvaju igrača namakneš 20-25 milijuna eura, a onda Ivanušeca, realno, prodaš ispod cijene. A on je u tom trenutku bio nenadoknadiv.

Potpuno krivo gospodarenje resursima, to hoćete kazati?

- Baš to. I onda se još olako odrekneš igrača koji su ti bili važni za rotaciju. To su Bočkaj, Tolić, Janković... Ne kažem da su to igrači za europski iskorak, oni to u ovom trenutku niti ne moraju biti. Klubu trebaju igrači za rotaciju u kojoj pobjeđuješ Goricu, Rudeš, Istru... Jer, kada se okreneš na klupu i vidiš da imaš te igrače, uz Sučića, Moharramija, Drmića, onda je to druga pjesma. To su igrači koji itekako mogu donijeti prevagu u prvenstvu. Onda pričaju da imaju juniore, ali zašto ste pustili spomenute igrače. Pitanje je zašto smo se uopće doveli u tu situaciju. Je li to odlučio klub da bi se smanjio budžet, to ne znam. Je li odlučivao Dario Šimić ili netko treći, zanima me samo u kojoj je to korespondenciji napravljeno. Zanima me tko je odgovoran što Marko Pjaca nije došao u Dinamo, on je donio klubu 29 milijuna eura, a samo je tražio šansu, nije niti pitao za plaću. Time bi pokazali veličinu kluba i ljudskost, da vjeruju u njega. Trebala mu je samo ruka podrške. I onda je to dobije u klubu koji nije njegov. Rijeka je riskirala i na kraju profitirala.

Dakle, očito su sve te okolnosti utjecale i na psihološko stanje momčadi?

- Iznimno je teško nadomjestiti kvalitetu četvorice ili petorice reprezentativaca. Petković je ozlijeđen i koliko god on nekada zna iritirati, Dinamo nije ista momčad s njim i bez njega. On zadrži loptu, napravi višak lakoćom i u ovom je trenutku neprocjenjiv Dinamu. Nema Livakovića koji je donosio sigurnost. Šutalo je bio sjajan u Dinamu. Na stranu ono što mu se sada događa u Ajaxu kojemu se događa nešto slično kao i Dinamu. Ne možete prodati 15 igrača, dovesti 15 novih, to bog ne može spojiti. Ivanušeca sam spomenuo kao ključnog za balans u veznom redu...

To su nenadoknadivi gubici, a zamjene nisu spremne jer se nije na vrijeme planiralo niti pripremalo za tu situaciju. Mladi su rijetko dobivali priliku. Iz juniorske momčadi praktično nitko nije ušao, osim Petra Sučića koji sada dolazi. Nije dovedena vrhunska špica. Promašilo se u sportskoj politici, na kraju je jedino Dario Šimić ostavkom preuzeo odgovornost - kaže Mikić.

I smjene trenera su postale češće!

- Pa Dinamo je u šest mjeseci promijenio tri trenera. Kakvu poruku klub šalje igračima u svlačionici? Bišćana su potrošili za četiri mjeseca. Zašto? Zato što je čovjek bio ozbiljan na klupi i napravio pogrešku u Ateni. Najlakše je biti general poslije bitke. Što smo poslije toga dobili? Da se Jakirović u par minuta ne spasi protiv Lokomotive, vjerojatno bi ga smijenili. A on nije ništa bolji ni lošiji trener ovom pobjedom. Pa Dinamo bi treneri u pola godine koštali četiri milijuna eura! S tim novcem mogli su dovesti Roberta De Zerbija. Klub mora stati iza trenera jer je to poruka svlačionici. Jer, igrači znaju da će, u slučaju loših rezultata, opet odletjeti trener. Tako skidaš odgovornost s igrača. Najlakše je potjerati trenera, to je skrivanje. Pa ne može to tako. I kada nije dobro, klub mora stati iza trenera koji je ozbiljan, pedantan, predan poslu, kao što je bio Bišćan. Isto kao što sada moraju stati iz Jakirovića. Onda će igrači skužiti, ako ne ide, ovaj put neće ići trener, već možda netko od nas.

Na čemu bi se, dakle, trebala graditi strategija stabilizacije kluba?

- Ne smije biti pritisak na momčadi da prođu Konferencijsku ligu. Jedini cilj mora biti osvajanje naslova prvaka, to je ključno za egzistenciju kluba. Ne bude li Dinamo ove godine prvak, loše mu se piše...

Što to znači?

- Pa da u tom slučaju možda neće biti prvak sljedeće tri-četiri godine. Dinamo već sada mora znati na kojim pozicijama mora dovoditi igrače. Agenti uvijek nude igrače, no klubovi poput Dinama moraju imati strategiju pronalaženja mladih igrača koji odgovaraju sustavu. Dinamo u većini utakmica u prvenstvu igra na zatvorenu obranu. Onda moraš birati takav profil igrača. Klubu treba vrhunska analitika. Tako se traži igrač u svakom klubu, a ne da mi 350 agenata nudi svoje igrače. Naravno, klub treba razgovarati s agentima, ali Dinamo mora imati svoj sustav pronalaženja igrača. Ne možemo birati trenera po tome što mediji pišu o njemu i što javnost misli. Trener mora objasniti procese pronalaženja automatizama ili načine treninga. Ljudi, budimo ozbiljni. Treneri i vodstvo kluba moraju izići pred javnost, objasniti strategiju. Ako ona ne bude uspješna, onda je jasno zašto mora otići - kaže Mikić.

Spomenuli smo japanskog veznjaka Takura Kaneku koji je pogotkom protiv Lokomotive, ne samo donio pobjedu, već Dinamo u psihološkom smislu vratio u život.

- Da se odmah zna, nemam nikakve veze s njegovim dovođenjem. Znam njegova trenera u Sapporu. To je proječan klub iz sredine ljestvice u Japanu. Imaju najboljeg trenera s ovih prostora koji nikada nije dobio pravu priliku za europski iskorak (Mihajlo Petrović, nap.a.), ali je zato već 19 godina u Japanu. On igra tranzicijski nogomet, iz građenja igre izlazi u kontru i polukontru. Pa znate kako je Kaneko izgledao u tom sustavu? Nema sportskog direktora na svijetu koji ga ne bi kupio. On je igrač za tranzicijski nogomet, u situacijama jedan na jedan na širokom prostoru nitko mu ne može parirati. Svakog će igrača proći u takvoj situaciji. Kako on u Dinamu može egizistirati ako mi u prvenstvu u 90 posto slučajeva igramo na postavljenu obranu. I o tome moramo voditi računa. Igraču iz tog podneblja morate dati najmanje šest mjeseci da se adpatira, da dođe k sebi, da spozna gdje je došao. A mi mu sudimo nakon tri utakmice i odmah kažemo da nema pojma. Važno je, dakle, bilo znati iz koje momčadi on dolazi i kakav nogomet igra ta njegova momčad. To su detalji koji čine razliku u procjeni.

A Dinamo na stoperima?

- Imam najbolje mišljenje o Theophileu, osim nekih pogreški. On je ozbiljan stoper. S druge strane, Dinamo dovodi Boška Šutala za četiri milijuna eura. Ne želim da sada ispadne kako da ga za nešto krivim ili da ne mislim kako nema potencijal, dapače. Smatram da još uvijek može napraviti veliku karijeru. Gasperini ga je doveo u Atalantu jer je shvatio da ima dobar izlazak iz zadnje trećine, da dobro iznosi loptu. No, Boško Šutalo ima dječje bolesti i Gasperini je osjetio da još nije dovoljno sazrio za tu razinu i poslao ga je u Veronu gdje isto nije imao neku minutažu. Na kraju ga je Dinamo kupio za četiri milijuna eura, meni je to suludo. Mogao ga je Dinamo kupiti, ali ne za četiri, već za milijun i pol eura. I onda dovesti još jednog vrhunskog stopera na toj razini. Nemojte samo da ispadne kako imam nešto protiv tog dečka. Ponavljam, mislim da je dobar igrač, a ja pričam samo u strateškom smislu, ništa osobno, da se dečko ne uvrijedi. Nesreća je što je toliko sklon ozljedama jer bi puno prije ušao u formu i sazrio. Klub u tim okolnostima ostaje na Periću i Ristovski mora igrati stopera. Pa to si ozbiljan klub poput Dinama ne smije i ne može dopustiti. I da mi tri godine ne možemo pronaći lijevog beka!? Dovodimo sve žive, a Goda nam bio ispred nosa. Pa zašto ga nismo doveli prije tri godine i odgajali.

'Dinamo i Hajduk potjerali su dva najperspektivnija trenera'

Otišli smo na pogled u budućnost našeg nogometa?

- Nismo ni svjesni što smo u tom smislu napravili ukidanjem drugih momčadi. Zbog toga će nam u narednim godinama sigurno trpjeti klupski, a potom i reprezentativni nogomet. U najosjetljivijim fazama prelaska iz juniorskog u seniorski nogomet, ti klinci jednostavno nestaju. To neki ljudi ne vide. Za dvije- tri godine ćete se zapitati što ste napravili. A recite mi tko će preuzeti odgovornost?

Vjerojatno nitko....

- Ne razumijem zašto se to napravilo. Radi interesa manjih klubova koji bi tim igračima popunili roster, Dinamo bi im plaćao posudbu, a onda ih treneri u tim sredinama ne žele istrpjeti jer štite svoju poziciju. U drugoj su momčadi igrali seniorski nogomet, tamo su ih treneri mogli trpjeti. Pa ljudi, zašto ste uništili iskušan i dobar model. Zapravo ste ugušili najveće talente. Jer bi, primjerice, Gabrijel Rukavina imao desetak ili dvanaest utakmica u seniorskom nogometu. Pa bi ga trener mogao vidjeti kako se razvija na toj razini i uzeo bi ga na pola sata u prvu momčad. Pa o čemu mi pričamo, otrijeznite se svi. I to skrivanje iza odluka. Pa što je problem priznati potez. Da znamo detektirati tko je to uništio interes hrvatskog nogometa u narednih pet godina. A ne, svi se skrivaju. I ova Lekina smjena u Hajduku. Može misliti tko što hoće. Dinamo i Hajduk potjerali su dva najperspektivnija trenera u Hrvatskoj, Leku i Bišćana. To su dečki koji imaju viziju. Hajduk je prvi put ozbiljan u borbi za naslov, Dinamo prolazi tranziciju uz nenadoknadive igračke gubitke i promašenu klupsku politiku. Sve se to da ispraviti ali klubovi moraju stati iza tih trenera jer su to predani i stručni ljudi - zaključio je Mikić.