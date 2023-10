Vijest koju su skrivali tri dana: Što je Mamićev čovjek priznao USKOK-u?

Nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan, koji je s braćom Mamić i još četvoricom optužen za izvlačenje 144 milijuna kuna iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja, u tajnosti se u petak nagodio s USKOK-om i priznao krivnju, u zamjenu za uvjetnu kaznu. Osuđen je na godinu dana zatvora, no neće iza rešetaka ako u idućih pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Uspješno čuvana u tajna

Prema optužnici, novac iz Dinama izvlačen je preko off-shore tvrtki registriranih diljem svijeta, a na čelu tih tvrtki bili su Vuksan, Mario Mamić, Igor Krota i Sandro Stipančić, kao vlasnici ili voditelji poslovanja. Zdravka Mamića tereti se da je dogovarao sklapanje ugovora između spomenutih tvrtki i Dinama, i to od prosinca 2004. pa sve do prosinca 2015. godine. Ugovori su sklapani, navodi optužba, za usluge posredovanja pri transferima igrača, a koje uopće nisu obavljene. Novac je tako, tereti ih se, isplaćivan s računa Dinama bez ikakve osnove.

Vuksan je tako, među ostalim, priznao da je s Mamićem i ostalima dogovarao i sklapao ugovore na temelju kojih su određeni igrači neosnovano dobili pravo na isplatu 50 posto budućeg transfera iako je taj novac trebao pripasti Dinamu. Vijest o Vuksanovoj nagodbi s USKOK-om, uspješno čuvana u tajnosti puna tri dana, zasjenila je tako svjedočenje Vlatke Peras, predsjednice Uprave Dinama, i Mirka Barišića, predsjednika kluba. Oboje su se prisjetili kako je Dinamo početkom 2000-ih bio u teškoj financijskoj situaciji, a zato je, rekli su, i otvoren račun kluba u Klagenfurtu.

Zdravka Mamića se, podsjetimo, tereti da je s Dinamova računa u Austriji podigao 2,2 milijuna eura i zadržao za sebe. "Mirko Barišić je, zajedno sa Zdravkom Mamićem, otvorio 2002. račun u Klagenfurtu. Preko tog računa isplaćivane su naknade igračima u gotovini. Sjećam se kada je u Dinamo došao igrač Jens Nowotny, pa se ozlijedio. Zdravko Mamić je s Ivanom Brlekovićem dogovorio odštetu za Nowotnyja u iznosu od 400.000 eura. Moj je posao bio taj da sam, po nalogu Zdravka Mamića, sačinjavala potvrde o tome koji je igrač i koliko novca primio", počela je Vlatka Peras.

Na upit tužitelja kazala je i kako nije osobno prisustvovala primopredaji novca između igrača i Zdravka Mamića, a da se to dogodilo, obavještavao ju je Zdravko Mamić. "Računu Dinama u Hrvatskoj prijetila je blokada, a na naplatu su dolazila brojna potraživanja, pa je stoga otvaranje računa u inozemstvu bilo opravdano", započeo je, pak, svoje svjedočenje Mirko Barišić, predsjednik Dinama.

– Potpisao sam akt s kojim se račun u Austriji mogao otvoriti, a isključivo pravo raspolaganja sredstvima s tog računa imao je Zdravko Mamić. Nisam imao više nikakvih kontakata po pitanju tog računa, osim što me Mamić povremeno obavještavao kako se raspolaže novcem s tog računa. Nije mi poznato iz kojih je izvora dolazio novac na taj račun. No, znam da je firma za koju sam radio, Siemens, uplatila 500.000 eura sponzorstva na račun u Klagenfurtu, ja sam intervenirao u Siemensu da to učine – nastavio je.

Račun u Klagenfurtu

– Znate li ijednu konkretnu situaciju da je s tog računa plaćena neka obveza Dinama? – upitao ga je sudac Davor Mitrović. "To ne znam", odgovorio je Barišić. "Zdravko Mamić me izvijestio da su neki igrači isplaćeni preko tog računa u Klagenfurtu", dodao je zatim svjedok.

– Kada sam stigao u klub, Dinamo je dugovao milijune. Neki su predlagali stečaj, no ja sam se tome protivio, vjerovao sam kako se može naći rješenje – rekao je Barišić, dodajući i kako mu je Mamić osobno rekao da je posuđivao novac klubu i svojom imovinom jamčio pri podizanju Dinamovih kredita. "I danas živim u uvjerenju da je funkcija tog računa bila u korist kluba", poručio je Barišić.

