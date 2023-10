Odvjetnik Zdravka Mamića komentirao Vuksanovu nagodbu s USKOK-om: 'S ljudske strane razumijem'

Po završetku svjedočenja dugoočekivanih svjedoka na suđenju Mamićima izjavu za medije dao je odvjetnik Zdravka Mamića, Filip Glavaš.

Za mene je novi moment u ovom procesu što smo danas imali svjedoke Vlatku Peras i Mirka Barišića koji su potvrdili da je račun u Austriji otvoren i korišten za svrhe spašavanja kluba Dinamo i da bi bez njega Dinamo vrlo vjerojatno propao. Isto tako su oboje potvrdili da je Zdravko Mamić bio taj koji je nastupao u funkciji spašavanja nogometnog kluba Dinamo i da nije bilo njega upitno je što bi se dogodilo s Dinamom i upitno je bi li on postojao kao što postoji danas', rekao je nakon današnjeg ročišta Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića.

Na sporazum Nikkyja Arthura Vuksana s USKOK-om nema posebnih komentara, kaže, jer je u ovom postupku branitelj Zdravka Mamića i ne može ulaziti u razloge zašto je Vuksan zaključio sporazum. 'Mogu samo nagađati što ga je ponukalo na to, a moguće je to da je do njega došla neka bojazan da će biti presuđen u ovom postupku bez obzira na stvarno utvrđene činjenice tijekom ovog postupka, kao što to uglavnom biva u ovakvim postupcima, uotalom tome sam svjedočio i u petak, na slučaju mog oca. Tako da s neke ljudske strane ga možda mogu i razumjeti, ako je to bio njegov motiv za to. U neke druge motive ja ne mogu ulaziti'.

'Ne vidim razloga zašto bi to otežavalo poziciju mojeg branjenika. U ovom slučaju će se Nikky Vuksan pojaviti kao svjedok u ovom postupku, gdje je dužan govoriti istinu. I ako bude govorio istinu samo će potvrditi navode da Zdravko Mamić sa ovim djelima za koje ga se tereti nema nikakve veze.'

Odvjetnik je potvrdio kako službeno nije imao saznanja za nagodbu Nikkyja Vuksana, ali su postojale neke naznake da bi moglo ići u tom pravcu i to posebno nakon što je prošlog tjedna došlo do znakovitog odvajanja postupka, bez ikakve dodatne reakcije suda. 'To nam je ukaziavlo na to da očito postoji određeni dogovor između tužiteljstva, suda, a očito sada i optuženog Vuksana, da je postupak razdvojen s ciljem stvaranja preduvjeta za zaključenje sporazuma', zaključio je.

Naime, odvjetnik Marija Mamića, Ivan Stanić, jutros je pitao suca Davora Mitrovića na početku rasprave što je sa slučajem Nikkyja Arhura Vuksana s obzirom na to da ga nema u sudnici. Zatražio je i da se njegov nedavno izdvojeni predmet ponovno pripoji ostatku spisa, a na to je sudac Mitrović kazao kako će nakon svjedočenja Vlatke Peras obznaniti odluku oko Vuksana. Dalo je to naslutiti da se nešto događa, a uskoro je "procurilo" i što. Naime, Nikky Arthur Vuksan u tajnosti se nagodio s USKOK-om. Osuđen je na godinu dana zatvora, s rokom kušnje od pet godina, a dužan je platiti i 10.000 eura troškova kaznenoga postupka.

Podsjetimo, prema optužnici, Zdravko Mamić ostale je okrivljenike povezao u zločinačko udruženje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Činili su to, tereti ih se, preko off-shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima...

Na čelu tih tvrtki, prema USKOK-u, kao vlasnici ili voditelji poslovanja bili su Mario Mamić, Vuksan, Krota i Stipančić. Kao čelni čovjek Dinama Zdravko Mamić, navode tužitelji, dogovarao je sklapanje ugovora između spomenutih tvrtki i Dinama, i to od prosinca 2004. pa sve do prosinca 2015. Prema optužnici, ugovori su sklapani za usluge posredovanja pri transferima igrača, a koje uopće nisu obavljene. Novac je tako isplaćivan s računa Dinama, tereti ih se, bez ikakve osnove.

Obuhvaćeni su optužnicom transferi desetak igrača Dinama, a među njima Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaja, Mihaela Mikića, Luke Modrića, Dejana Lovrena, Igora Bišćana, Nikole Pokrivača...

