Dinamo je sinoć napravio nešto što nije uspjelo ni jednom europskom klubu!

Samo je Dinamova, odnosno Zajecova pobjeda nad Ajaxom 1998. godine u Ligi prvaka imala ovakav odjek kao ova sinoćnja nad Chelseajem. No, ni tada, pa ni kada je Zoran Mamić 2015. godine šokirao Arsenal s 2:1, niti 2019. kada je Bjelica u prvom kolu deklasirao Atalantu 4:0, Dinamo nije uspio prezimiti u Ligi prvaka.

Čudesne pobjede

Dinamo je do sada od klubova koji su u tom trenutku iza sebe imali europske naslove uspio u Zagrebu svladati Celtic (1998., trener Kranjčar), Porto (1998., Zajec) i Benficu (2019., Bjelica), a sada je Anti Čačiću na volej naletio Chelsea kao dvostruki prvak Europe.

Tako u najznačajnije Dinamove europske pobjede ulaze baš one četiri nad moćnim Englezima: 1967. nad Leeds Unitedom 2:0, 2015. nad Arsenalom 2:1, 2021. nad Tottenhamom 3:0 i 2022. nad Chelseajem 1:0. No, Dinamo je u svojoj povijesti imao još velikih europskih skalpova. Plavi su kod kuće, pred krcatim i nekada cjelovitim Maksimirom, rušili Juventus 3:0, Eintracht Frankfurt 4:0, Partizan 5:0..., dok se najznačajnijim gostujućim pobjedama tretiraju dvije nad Ajaxom 1:0 i 3:2 (1998., 2007.), te nad švicarskim Grasshopperom u Zürichu 5:0 1997. godine.

Senzacija na Old Traffordu

Vrijedi napomenuti kako Dinamo nije prvi put u prvom kolu Lige prvaka bio europska senzacija. Sad već davne 1999. godine plavi su pod vodstvom Osvalda Ardilesa na Old Traffordu odigrali 0:0 protiv tadašnjeg branitelja naslova Manchester Uniteda, a 2011. godine malo im je nedostajalo da otkinu dva boda Real Madridu s Ronaldom. Bilo je 1:0 za goste. S europskim Dinamom više nema šale. Uvjerit će se to u idućim utakmicama i Milan i Red Bull Salzburg, a plavi bez šanse sigurno neće biti ni u utakmici protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu. Zanimljivo je da je Chelsea, nakon Arsenala, Tottenhama i West Hama, postao četvrti londonski velikan kojeg je Dinamo srušio u Europi u posljednjih sedam godina. To u tom vremenskom razdoblju nije uspio niti jedan drugi europski klub!

