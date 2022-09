Ćiro: Zdravko Mamić je vlasnik većine Dinamovih nogometaša, nitko mu ne može oduzeti ono što je napravio

Legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević prokomentirao je sinoćnju veliku pobjedu Dinama nad Chelseajom (1:0) na Maksimiru u Ligi prvaka.

- Imao sam privilegiju da na poluvremenu razgovaram s predsjednikom Chelsea, jedan Amerikanac, koji je bio malo zabrinut. Iskreno mu kažem 'ne brinite, vi ćete pobijediti'. Prevario sam se. Za razliku od vašeg komentara da smo ih nadigrali potpuno, ma nismo. Oni su nas nadigrali, a mi smo pobijedili. Evidentno su pokazali sav svoj autoritet ali ga nisku konkretizirali. Mi smo to učinili i napravili nogometnu senzaciju. Naš puk je oduševljen, ali nema svijest koliko to u nogometnom svijetu će odjeknuti, da je Dinamo pobijedio tako velikog favoriziranog protivnika - rekao je Ćiro za RTL.

Komentirao je i gol Mislava Oršića.

- Kad je primio loptu, znao sam da on bježi i pobjegao je, zabio jedan majstorski gol. Bio sam uvjeren da je taj gol previše rano pao, da će oni reagirati. Tako sam utješio Amerikanca koji me tražio poslije utakmice, jer sam zbrisao - rekao je Ćiro pa prokomentirao Antu Čačića:

- On je uspješan trener, a mi se treneri mjerimo po rezultatu i on ga ima. Danas mu zamjeram kako može Oršića vaditi kad su nam ostavili prostor i samo on može u njega. Žao mi je jer ne zaslužuje kritiku. Kritiziraj koliko hoćeš, pobijedio je."

Dalić je u reprezentaciju vratio Petkovića.

- Petković je izuzetno nadareni nogometaš. Njegov učinak varira i zato nije obljubljen. Svi znamo što on može, a daje manje od onoga što posjeduje kao kvalitetu. Ne bi ga Dalić uzeo da nije u mnogome nas demantirao.

Je li za ovo zaslužan i Zdravko Mamić?

- Ne možemo ignorirati Mamića, on je vlasnik većine nogometaša u Dinamovoj ekipi. Ako je on vlasnik, on ih je eventualno doveo. Međutim, postojeća struktura u klubu jako dobro radi i to sve vodi. Ne znam koliko i ima li Zdravko ima utjecaj na ovo sve, ali ono što je Zdravko napravio to mu ne može nitko uzeti. Od siromašnog Dinama je napravio mali Juventus.

>> VIDEO: Senzacija na Maksimiru: Dinamo srušio Chelsea na otvaranju Lige prvaka!