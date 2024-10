Dinamo ima više bodova od Bayerna! Pogledajte kako izgleda tablica Lige prvaka

PRVIH JEDANAEST

Ješe iznenađen Bjeličinom odlukom: 'Ne znam je li u životu igrao tu poziciju!'

"Bjelica vjeruje Ademiju, on se polako diže, može puno donijeti svojim iskustvom. Sučić je u fenomenalnoj formi. Volio bih da se Mišić podigne u formi, no on je stabilna karika u momčadi", rekao je Vedran Ješe