OMLADINSKA ŠKOLA

Dinamo dovodi stručnjaka iz Barcelone. Imat će poseban zadatak na Maksimiru

Zagreb: HNK Rijeka na Maksimiru dotukla Dinamo rezultatom 2:0
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
02.09.2025.
u 19:55

Zgrebačka Akademija bit će vođena pod paskom dvojice stručnjaka s iskustvom iz jedne od najjačih nogometnih škola na svijetu

Dinamo dovodi još jednog stručnjaka iz Barcelonine škole. Kako piše Mundo Deportivo, zagrebački klub potpisao je španjolskog trenera Jordija Fonta (56), koji bi trebao postati zamjenik voditelja Akademije. Riječ je o stručnjaku kojeg španjolski mediji predstavljaju kao specijalista za metodologiju rada.

Font je od 2006. do 2017. bio trener u La Masiji, Barceloninoj čuvenoj nogometnoj akademiji. U Dinamu će se pridružiti Albertu Capellasu, aktualnom šefu Akademije, s kojim je već surađivao u Španjolskoj. Posebno je poznat kao jedan od prvih trenera Danija Olma, nogometaša koji je ostavio dubok trag u Maksimiru, a radio je i s nizom drugih igrača Barcelone.

"Font je posljednjih godina vodio kamp Marca Bernala i radio s brojnim igračima, od kojih su neki danas svjetske zvijezde. Pod njegovim vodstvom igrali su Carles Aleñá, Óscar Mingueza, Sergi Gómez, Marc Bernal te, naravno, Lamine Yamal. Svima je nastojao prenijeti stil i vrijednosti Barcelone", navodi Mundo Deportivo.

Tako će zagrebačka Akademija sada biti vođena pod paskom dvojice stručnjaka s iskustvom iz jedne od najjačih nogometnih škola na svijetu. Dinamo je već osjetio prednosti Barcelonine škole. Podsjetimo, iz nje je prošle godine stigao stoper Sergi Dominguez, koji je brzo izborio mjesto u prvih 11 i oduševio navijače svojim igrama.

Radomir Đalović je smijenjen! Večernji saznao tko će preuzeti prvaka Hrvatske
Ključne riječi
La Masia Dinamo domaći nogomet

