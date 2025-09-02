VIDEO Bizarna snimka iz VAR sobe. Dinamu krivo poništili gol, a sudac govori: 'Crknut će!'

Predsjednik sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija iz petog kola SuperSport HNL-a. Posebna pozornost posvećena je trećem slučaju, poništenom pogotku Dinama na gostovanju u Varaždinu. Taj gol, kojim bi Zagrepčani poveli 2:1, na kraju nije priznat, a utakmica je završila remijem (2:2).

Layecovo tumačenje izazvalo je brojne nedoumice, a dodatnu konfuziju stvara i objavljena komunikacija iz VAR sobe. Treba napomenuti da je Layec Francuz te da je i ranije bilo problema s prijevodom i razumijevanjem njegovih analiza, što bi moglo objasniti dio nejasnoća. U svom izvješću Layec je naveo:

"Nakon što je izveden izravan slobodni udarac napadač Dinama br. 26 je postigao pogodak, međutim, uzimajući u obzir položaj napadača, pomoćni sudac je smatrao da je napadač koji je postigao pogodak bio u kažnjivom zaleđu. Kao i u svakoj situaciji kada je postignut pogodak, VAR analizira dvije stvari:

je li riječ o kažnjivom zaleđu

je li napadačka momčad prije pogotka napravila prekršaj

Glede komunikacije u prostoriji za VAR suce (VOR), VAR je utvrdio da u trenutku postizanja pogotka nije bilo zaleđa, ali VAR nije mogao provjeriti fazu napadačkog posjeda (APP - potencijalni prekršaj) zbog gubitka električne energije. U skladu sa snimkom iz prostorije za VAR suce (VOR), smatramo da je VAR sudac pogriješio te je trebao promijeniti odluku pomoćnog suca i priznati pogodak gostujuće momčadi."

Gol je na terenu poništen odmah nakon podignute zastavice pomoćnog suca zbog zaleđa. Međutim, kako se u VAR sobi, prema Layecovom izvješću, utvrdilo da ofsajda nije bilo, ostaje nejasno zašto je pogodak ostao poništen. U priopćenju se spominje i potencijalni prekršaj Dejana Ljubičića, ali njega sudac Mateo Erceg uopće nije dosudio. Ako je VAR doista imao tehničkih poteškoća, postavlja se pitanje na temelju čega je pogodak poništen. Glavni sudac prekršaj nije označio, a igra se nastavila indirektnim udarcem, kao da je potvrđeno zaleđe, iako je VAR pokazao suprotno.

VAR protokol jasno kaže da se odluka na terenu ne može mijenjati ako provjera nije moguća. Odluka pomoćnog suca bila je ofsajd, no VAR provjerom je utvrđeno da ga nema. Paralelno s tim, odluka glavnog suca bila je da nema prekršaja, a ispada da je pogodak poništen upravo zato što se nije moglo provjeriti postoji li eventualni prekršaj. Layec u svojoj analizi pritom nije dao jasan stav je li doista postojao prekršaj ili ne.

Na snimci iz VAR sobe čuje se da suci imaju ozbiljnih tehničkih problema. Zbog poteškoća u određivanju ofsajda prekid je trajao više od pet minuta, a sustav je u nekoliko navrata gubio signal. U jednom trenutku čuje se panika: "Stavite da je VAR djelomično van funkcije!", viče jedan od sudaca. "Crknut će!", dodaje drugi. Treći zaključuje: "Ne mogu ja tu ništa kad je VAR van funkcije. Potvrđujem odluku suca."

Kasnije je ipak uspjela provjera ofsajda, no komunikacija s glavnim sucem bila je poremećena. Erceg u jednom trenutku pita čuju li se, a iz VAR sobe odgovaraju da je sustav izvan funkcije. Moguće je, kako sugerira i Layec, da je sustav pao baš u trenutku kada je trebalo provjeriti potencijalni prekršaj, a nakon što je već potvrđeno da zaleđa nema. Ipak, otvoreno ostaje pitanje jesu li VAR suci doista bili potpuno onemogućeni obavijestiti glavnog suca o toj činjenici.