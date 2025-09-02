Preminuo je legendarni nogometaš Dinama i zvijezda sjajne generacije koja je osvojila povijesni trofej

Iz Maksimira danas stižu tužne vijesti, preminuo je Miljenko Puljčan u 80. godini života, bivši veznjak Dinama i dio sjajne generacije koja je osvojila Kup velesajamskih gradova, a hrvatski doprvak se od njega oprostio na web stranicama.

"Dinamova je obitelj, nažalost, ostala bez još jednoga svojeg dragog člana. Nekadašnji vezist plavih iz sjajne generacije šezdesetih, Miljenko Puljčan, preminuo je u svojoj 80. godini. U prvu je momčad zakoračio kao jedan od najdarovitijih izdanaka u svojoj generaciji, blistao je u Dinamovu juniorskom sastavu, ali i u mladoj momčadi pod vodstvom trenera Ivana Oskara Jazbinšeka, izborio je i mjesto u omladinskoj reprezentaciji, a prvu priliku u udarnoj momčadi dobio je u travnju 1964. s nepunih 18 godina kod trenera Milana Antolkovića u pobjedi protiv Rijeke 5:1 u osmini finala Kupa odigravši svih 90 minuta.

U svojem debiju u prvenstvenoj utakmici Puljčan je ujedno i zatresao mrežu. Bilo je to odmah na otvaranju sezone kad su plavi svladali Sutjesku iz Nikšića sa 6:0. Kasnije je zabio i jedini gol u Dinamovoj pobjedi 1:0 protiv Veleža u Mostaru... U toj je istoj sezoni, 1964/‘65., bio jedna od važnih karika na putu ka osvajanju pokala pobjednika Kupa. Odigrao je svih pet utakmica uz maksimalnu minutažu. Tako je, primjerice, imao veliki doprinos u pobjedama protiv Partizana u Zagrebu s 3:0 u osmini finala pa 2:0 protiv Crvene zvezde u gostima u polufinalu te, naposljetku, i u samome finalu protiv Budućnosti kad su Zagrepčani slavili 2:1 uz nezaboravni govor kapetana Dražana Jerkovića.

Zapažen je bio i u europskim dvobojima. Dinamo je u Kupu pobjednika kupova ujesen te iste sezone izbacio grčki AEK, potom je bio bolji i od rumunjske Steaue da bi ga u četvrtfinalu tijesno zaustavio Torino. Nakon ovakvih je epizoda proglašen za drugoga najtalentiranijeg mladog nogometaša u Jugoslaviji, odmah iza Dragana Džajića. Štoviše, sljedeće je sezone, na proljeće 1966. godine, sudjelovao u rekordnoj pobjedi plavih protiv Džajićeve Crvene zvezde sa 6:0.

Puljčan je rođen 1. srpnja 1946. u Zagrebu, u Maksimiru je nakon juniorskog staža proveo tri pune sezone. Iako nije upisao nastup na putu do pokala Kupa velesajamskih gradova, bio je dio te generacije. S plavima je osvojio pokal pobjednika Kupa, dvaput došao do finala istog natjecanja, a dvaput bio i doprvak. U Dinamu je igrao do 1967. nakon čega je nastupao za Zagreb, Borac iz Banje Luke, sisačku Segestu i zagrebački Metalac. GNK Dinamo ovom prilikom izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i prijateljima našeg Miljenka Puljčana."