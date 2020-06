Dinamo će idućih godina dobivati silne milijune bez da itko makne prstom, evo kako

Kada je potkraj siječnja Olmo u suzama napustio pripreme Dinama u Rovinju, a dan poslije iz zagrebačke zračne luke krenuo u Leipzig na liječničke preglede i potpisivanje ugovora, njegov menadžer Andy Bara tvrdio je da inicijalna odšteta nije bila kao što se možda očekivalo. Naime, spominjali su se iznosi od 30, 40 pa i 50 milijuna eura. A Leipzig je Dinamu platio “samo” 19 milijuna eura, ali Bara i dalje drži da će to biti najveći transfer u povijesti kluba. Podsjetimo, Dinamo je dosad najviše prihodovao od prodaje Marka Pjace u Juventus (23 milijuna eura). No, Bara smatra da Olmo nije daleko od toga da postane Dinamov “broj 1” po visini novčanog iznosa koji će za njega na kraju biti isplaćen. Naime, osim tih 19 milijuna, dogovoreni su i razni bonusi.

Lovi se Liga prvaka

Ali u četiri mjeseca koliko je Olmo u Leipzigu još nijedan od tih uvjeta za novu isplatu nije ostvaren, no ima šanse da se ostvari jedan. Naime, kao što se zna, osim 19 fiksnih milijuna, za svakih 15 utakmica u kojima Olmo odigra barem 45 minuta, Dinamo bi trebao dobiti po milijun eura. To se ove sezone najvjerojatnije neće dogoditi jer je Olmo u tri utakmice sjedio na klupi, a da do kraja Bundeslige i igra u svim susretima po 45 minuta, ne bi imao 15 takvih nastupa. Dosad je u šest utakmica dobio potrebnu minutažu, a do kraja Bundeslige još je samo pet utakmica. Doduše, šansa mu je još Liga prvaka jer je RB Leipzig u četvrtfinalu, ali još se ne zna hoće li se te utakmice uopće igrati i, ako da, u kakvom formatu. Šansa za Olma i Dinamo tako još postoji, za sjajnog Španjolca da se još dokaže treneru, a za Dinamo da mu “kapne” taj prvi, dodatni milijun eura.

Za milijun eura koje bi Leipzig trebao platiti Dinamu za osvojeni naslov prvaka Njemačke jako su male šanse, puka je teorija da se Leipzig dokopa prvog mjesta. No zato bi nova dva milijuna lako mogla sjesti na račun plavih već ove sezone. Naime, jedan od ugovorenih bonusa pri prodaji Olma je i da će Leipzig platiti Dinamu dva milijuna eura u svakoj sezoni u kojoj izbori Ligu prvaka. A taj je domet još kako dohvatljiv novom Danijevu klubu, ali moraju biti oprezni jer im drugi klubovi pušu iza leđa, a ako bi se sada poskliznuli, ostali bi bez Lige prvaka, a Dinamo bez dva milijuna eura.

Plavi su imali jedno vrijeme razloga za zabrinutost jer Olmo nije bio u prvom planu, zbog toga je i tražio razgovor s trenerom, želio je znati zašto ima tako loš status, a to se svidjelo strategu i Olmo se vratio u udarni sastav te je u posljednje četiri utakmice bio u početnoj postavi, a u igri protiv Kölna postigao je i pogodak, prvi u Bundesligi.

Postotak i od transfera

No Dinamo s optimizmom može gledati na mogući priljev novca od Olma. Bude li u sljedećim sezonama sve normalno, ne bude li nekakvih epidemija i prekida natjecanja, Olmo bi, prema 4,5-godišnjem ugovoru s Leipzigom, mogao ispunjavati uvjete za bonuse koji idu Dinamu. Nastavi li dobro igrati, lako će skupiti i 30 utakmica s više od poluvremenom igre pa bi plavi za to dobili i dva milijuna eura po sezoni. Leipzig je kvalitetan te će i dalje biti kandidat za ulazak u Ligu prvaka, a to su opet dva milijuna. Ispune li se uvjeti samo u sljedećoj sezoni, Olmo će postati najisplativiji izlazni transfer plavih, prijeći će ta Pjacina 23 milijuna eura. A bude li Olmo igrao vrhunski, Leipzig bi ga mogao skupo prodati. A to bi donijelo novi veliki novac Dinamu. Naime, dogovoreno je da će Dinamu pripasti 20% razlike između novog transfera i iznosa koji je Leipzig platio Dinamu.