Jeste čuli za ovo zanimanje? To rade samo četiri osobe na svijetu, a među njima i Hrvat!

I dok se ostatak nogometnog svijeta brine o transfernim cijenama igrača, o tome koga dovesti, koga ne... Gorica je odlučila investirati u čovjeka koji će njihove igrače nadograditi. Naime, u timu trenera Valdasa Dambrauskasa je i Filip Borak (25), kako sam kaže, “specijalist za udarce” i jedna od četiri osobe na svijetu koja je za to obučena.

Bočkaj ima izrađen udarac

– Pri kraju svoje nogometne karijere naletio sam na Barteka Sylwestrzaka i počeo raditi po njegovoj metodi. To je čovjek koji je 20 godina analizirao udarce na samome sebi, proučavao je putanju i slično i razvio metodu po kojoj radim. Rezultati su bili vrhunski i to me zaintrigiralo. Potom mi se dogodila ozljeda i prestao sam igrati nogomet, počeo sam razmišljati i vidio budućnost u ovome. Otišao sam u Englesku gdje on radi s vrhunskim klubovima i premierligaškim igračima i sve naučio – kaže nam Filip pa opisuje što točno radi:

– Sve se svodi na to da snimim igrača, način na koji udara, položaj stopala... a nakon toga ga ispravljam. Pregledam snimku, vidim što radi krivo i korigiram ga savjetom i pokazno. Momčadi se može pomoći i analizom suparničkih igrača, vidim kako se priprema, kako udara loptu, mogu pomoći savjetom i golmanima – kaže nam novi član turopoljske ekipe koji ima povijest s Goricom.

– Do suradnje je došlo jer sam bio povezan s ljudima iz kluba još kada sam bio igrač. Imao sam ponude da dođem igrati u Goricu, bile su i opcije igranja u Žalgirisu sa sadašnjim sportskim direktorom Gorice. Ostali smo u kontaktu i, kada sam se počeo ovime baviti, njima se to činilo zanimljivim. Radio sam potom s Faroukom Miyom koji je nakon suradnje jako brzo prodan i klub je u tome vidio potencijal za sve svoje igrače. Ovo je nešto jedinstveno u svijetu nogometa, samo smo četvorica koja se time bavimo. Očekujem velike stvari, posebice jer su igrači zainteresirani, zanimljivo im je i vole raditi.

U Gorici je radio s nekoliko igrača.

– Najviše sam radio s Golubickasom. On je izuzetno napredovao, bit će jedan od važnijih igrača kada se vrati nakon ozljede. Radio sam i s Kristijanom Lovrićem, kod njega su to bili sitni ispravci. Zadovoljan je i vidi da je bolji nego prije, a poznat je po tome da je majstor udaraca. Što je najbitnije, on želi još dodatno raditi.

Nabrojio je Filip i nekoliko igrača koji su udarce odrađivali majstorski i od kojih se može učiti.

– Najbolji izvođači svih vremena statistički su bili Juninho Pernambucano i Marcos Assunção. Trenutačno su među najboljima Kevin de Bruyne, David Luiz, Hakan Çalhanoğlu, a i Pirlo je bio jako dobar. Kada je riječ o HNL-u, izdvojio bih Petra Bočkaja. On ima jako dobro izrađen udarac. Od naših reprezentativaca izdvojio bih Marka Roga s kojim sam i radio. On je u dva treninga napravio pomak svjetskih razmjera. Radio sam i s Melnjakom i Bistrovićem.

No “specijalist za udarce” tvrdi da svatko može doseći vrhunsku razinu u ovom području.

– Po mom iskustvu, baš svaki igrač može naučiti vrste udaraca. To je čista biomehanika i fizika. Udarci su osnovni element u igri, a slabo se na tome radi. Zato mislim da će ovo zanimanje biti potrebno i traženo – priča mladi Varaždinac koji je i sam bio nogometaš pa dobro razumije igrače i kako im pristupiti.

– Našao sam se u puno situacija u kojima se i oni nalaze, to mi pomaže, mogu ih razumjeti. Slušaju me i shvaćaju ozbiljno. Vidim to po njihovim reakcijama. Oduševljeni su kada vide pomak i onda još više slušaju.

Bio sam talentiran igrač

Nogomet je počeo igrati sa sedam godina u Varteksu, ali ozljede su ga poslale u preranu mirovinu. Udarci su njegova budućnost.

– Bio sam talentiran igrač, barem tako kažu. Samir Toplak me s 14 godina priključio seniorima, prošao sam različite selekcije reprezentacija. Igrao sam s Jedvajem, Livakovićem, Pašalićem, Pjacom, Rogom... Upisao sam kasnije i trenersku školu, ali sve više naginjem da udarci budu moja specijalnost. U svoje vrijeme sam bio izvođač slobodnjaka i kornera i taj dio nogometa me oduvijek privlačio.

Osim klubova HNL-a, gdje radi, Filip voli pogledati Liverpool koji mu je najdraži. No profesionalna deformacija katkad mu oduzme draž gledanja.

– Događa mi se često da gledam utakmice i onda analiziran igrače i u 90 posto slučajeva rade udarce krivo. Vjerojatno jer se malo vremena pridaje treniranju toga. Po meni je to apsurd jer udarac je osnova nogometa – zaključio je.