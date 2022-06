Derbi Lige nacija završio bez pobjednika, ali više mogu žaliti Nijemci

Derbi večeri Lige nacija odigran je u Münchenu gdje su se sastali Njemačka i Engleska, a u dvoboju vječnih rivala na Allianz Areni nije bilo pobjednika. Završilo je 1:1, a Engleska se spasila poraza golom Harryja Kanea u 88. minuti iz jedanaesterca.

Njemačka je time nastavila pozitivan niz. U posljednjih jedanaest utakmica ima ukupno osam pobjeda i tri neodlučena rezultata.

Bolja i odlučnija bila je Njemačka u ovom ogledu, a tijekom prvog poluvremena dva se puta tresla gostujuća mreža, ali su pogoci poništeni. Imala je Njemačka još dobrih prilika, ali je na drugoj strani opasno zaprijetio Harry Kane. Ipak, bolju igru Njemačka je naplatila u 50. minuti kada je igrač Borussije Moenchengladbach Jonas Hofmann pogodio za 1:0 uz pomoć gostujućeg igrača Trippiera.

Do kraja je Njemačka nastavila dominirati, ali i propuštati šanse. U 76. minuti je opet zaprijetio Kane. Odlično je loptu ubacio Grealish, ali je udarac Kanea spretno zaustavio njemački vratar Neuer. Isti suparnici su se našli oči u oči u 88. minuti kada je prilično sumnjiv jedanaesterac dosuđen za goste. Kane je bio miran s bijele točke te je postigao svoj jubilarni, 50. reprezentativni pogodak u karijeri.

Foto: Andreas Gebert/REUTERS Soccer Football - UEFA Nations League - Group C - Germany v England - Allianz Arena, Munich, Germany - June 7, 2022 England's Harry Kane celebrates scoring their first goal with Jack Grealish REUTERS/Andreas Gebert Photo: Andreas Gebert/REUTERS

Engleska je tako nakon poraza kod Mađarske osvojila prvi bod u skupini 3 Lige A, dok je u drugom susretu ove skupine Italija slavila protiv Mađarske s 2:1 u Ceseni. U prvom dijelu je Italija stekla dva gola prednosti, strijelci su bili Barella u 30. i Pellegrini u 45. minuti, dok su Mađari do kraja tek uspjeli smanjiti. Za to je zaslužan bio domaći igrač Mancini koji je nakon točno sat vremena pogodio vlastitu mrežu.

Vodeća Italija ima četiri boda, slijedi Mađarska s tri, Njemačka ima dva, a Engleska jedan bod.

Izdvojimo i pobjedu Finske protiv Crne Gore u Helsinkiju od 2:0, u dvoboju Lige B, skupina 3. Sve je u toj utakmici i to unutar samo osam minuta riješio dvostruki strijelac Joel Julius Pohjanpalo (31. i 38. minuta).

U Ligi C, gdje po kvaliteti Turska definitivno ne pripada, ta je reprezentacija u Viljnusu svladala Litvu 6:0. Dvije asistencije je upisao Dervisoglu, a dva pogotka Dogukan Sinik u uvodnih četrnaest minuta susreta. Dvostruki strijelac bio je i Dursun.