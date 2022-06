Trener godine o remiju s Francuzima: Dobro je što možemo podići ritam i bez Modrića i Kovačića

Najvažnije je bilo popraviti dojam nakon debakla protiv Austrije. Hrvatska je to u Splitu uspjela. Pljesak s tribina poljudskog stadiona znak je da su navijači ovoj hrvatskoj izvedbi pokazali - palac gore. O svojim dojmovima nakon našeg sraza s Francuskom, pričao je Sergej Jakirović koji je prije nekoliko dana proglašen trenerom godine u BiH.

- U prvom poluvremenu gledali smo zanimljiv nogomet s dobrim ritmom, no bez previše pravih prilika. Naravno, osim one naše koju je imao Ante Budimir. Iz te je pozicije možda trebao dodati loptu bolje postavljenom igraču. Hrvatski vezni red u tim je trenucima diktirao ritam utakmice, no kako je vrijeme prolazilo, Francuzi su sve više dolazili do daha. Pred kraj poluvremena su čak imali i priliku za pogodak, no Livaković je sjajno reagirao, baš kao i kod nekoliko situacija u cijeloj utakmici.

Kako vam je izgledala ovako posebno oprezna taktička varijanta?

- Dosta je to oprezno izgledalo u obrambenoj formaciji u srednjem bloku. Prvo poluvrijeme nam Francuzi praktički nisu ozbiljnije zaprijetili. Obje momčadi jako dobro se poznaju i dojam je takav i zbog međusobnog poštovanja. Isto tako, ni oni nama nisu dopuštali da odigramo neke naše taktičke varijante...

Koja je još taktička posebnost o kojoj ste razmišljali?

- Vidi se da je obrana igrala prvi put u ovom sastavu. Naravno, to je na trenutke izgledalo dobro ali i neuštimano. To je normalna pojava u takvim situacijama. Svakako, ozbiljan ispit na osnovi kojega možemo vidjeti na koga se u perspektivi može računati.

Je li relevantan pokazatelj činjenica što smo uspjeli podići ritam u zadnjih petnaestak minuta bez Luke Modrića i Matea Kovačića?

- Naravno da je važno. Mateo i Luka imali su dugu sezonu i oni su dali svoj impuls kao i puno puta do sinoć. Igrači koji su ušli podigli su našu izvedbu u završnici zbog čega je završni dojam i puni bolji. Ubrzali smo igru i donijeli više energije baš zbog veće količine trke. Na kraju smo zasluženo izjednačili, a u toj završnici imali smo priliku i pobijediti. Sučić i Vlašić su zaprijetili. Za drugi dio ne možemo imati nekih posebnih zamjerki, osim onog Juranovićeva kiksa. Opet je Livaković spašavao, žao mi je, čini mi se da smo mogli pobijediti.

Spomenuli ste Sučića koji je u petnaestak minuta pokazao da bismo s njim u perspektivi mogli imati igrača koji će nam donijeti novu širinu?

- Sigurno, očito nije slučajno standardan u Salzburgu, a svoju kvalitetu potvrđivao je i u mladoj reprezentaciji u kojoj je skrenuo pažnju na sebe. Mlad je, a već u stanju činiti razliku, pa i čini mi se na najvišoj razini. Ne smijemo zaboraviti da on stalno zabija pogotke, to govori o njegovoj raznovrsnosti. I sinoć je opet lakoćom ulazio u šanse u svega petnaestak minuta, to je jako važno - zaključio je Jakirović.

>>> Slavlje nakon gola za 1:1 Hrvatske protiv Francuske