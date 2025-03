Dečko je totalna senzacija: Sad je jasno, Dalić će na Svjetskom prvenstvu imati zvijer od igrača

Mladi hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović (21) nastavlja oduševljavati svojim igrama u dresu belgijskog prvoligaša Royale Union Saint-Gilloise. Nakon što je nedavno debitirao za Vatrene, Ivanović je ponovno bio ključni igrač svoje momčadi, postigavši dva pogotka u uvjerljivoj pobjedi protiv Antwerpa u doigravanju za prvaka Belgije. U prvoj utakmici doigravanja za naslov prvaka Belgije, odigranoj u subotu, Royale Union SG je na domaćem terenu deklasirao rivala Royal Antwerp s visokih 5:1, a Franjo Ivanović bio je jedan od najistaknutijih pojedinaca susreta. Hrvatski napadač ponovno je pokazao svoju golgetersku klasu i mirnoću. Prvi pogodak Ivanović je postigao iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, sigurno realiziravši najstrožu kaznu za vodstvo svoje momčadi od 2:1 na odmoru. Točku na "i" uvjerljive pobjede stavio je svojim drugim golom u 87. minuti, kada je postavio konačnih 5:1. Bila je to još jedna predstava koja potvrđuje njegovu sjajnu formu i status jednog od najvažnijih igrača Uniona.

Ovim golovima, 21-godišnji Ivanović stigao je do impresivne brojke od ukupno 17 postignutih pogodaka i 6 asistencija u samo 37 nastupa za belgijski klub u svim natjecanjima ove sezone. Njegova učinkovitost ispred gola postala je zaštitni znak, a navijači Uniona s pravom ga smatraju jednim od ključnih igrača u borbi za naslov prvaka. Franjo Ivanović stigao je u redove Union Saint-Gilloisea krajem kolovoza 2024. godine iz HNK Rijeke u transferu vrijednom oko 4 milijuna eura. Belgijski klub time je pretekao konkurenciju, uključujući i Royal Antwerp, koji je također bio zainteresiran za potpis mladog napadača. Vrlo brzo se pokazalo da je Union napravio sjajan posao.

Ivanović se ekspresno adaptirao na zahtjeve belgijske Pro League i postao jedan od najubojitijih napadača lige. Njegovi golovi i asistencije direktno su doprinijeli uspjesima kluba kako u domaćem prvenstvu, tako i u europskim natjecanjima. Njegove izvedbe nisu prošle nezapaženo ni u domovini njegovih roditelja. Iako rođen u Austriji, Ivanović posjeduje hrvatsko državljanstvo i odlučio se nastupati za Hrvatsku. Njegove sjajne igre u Belgiji priskrbile su mu poziv izbornika Zlatka Dalića u A reprezentaciju. Debitirao je za Vatrene 21. ožujka 2025. godine u utakmici Lige nacija protiv Francuske, odigravši svoje prve minute u nacionalnom dresu. Time je ostvario svoj san i postao dio elitne skupine hrvatskih nogometaša.

