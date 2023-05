Damšo se zadovoljio pobjedom u B finalu, sestre Jurković u potrazi za brzinom

Svoju jubilarnu 50. pobjedu na najvećim svjetskim natjecanjima (olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva i svjetski kupovi), braća Sinković proslavila su pred svojom publikom - na Jarunu - na prvoj sezonskoj regati Svjetskog kupa održanoj na njihovom domaćem terenu.

- Bio je ovo emotivan trenutak u našoj karijeri. Zapravo, nismo mi ni znali sve do iza Svjetskog prvenstva, na kojem smo bili četvrti, da smo pred 50. medaljom - kazao je Martin Sinković.

- Bilo je sjajno veslati pred svojim navijačima jer smo 48 od ovih 50 medalja osvojili u inozemstvu. Posljednjih 500 metara čuli smo viku navijača pa smo morali posljednjih 200 povući za publiku.

U utrci dvojaca na pariće, pobijedili su Sinkovići ispred Španjolaca, srebrnih s posljednjeg Svjetskog prvenstva pa Valent ističe:

- Potvrda je ovo da smo na visokoj razini, da nam na treninzima ide odlično.

No, da baš ne bude sve idilično obično se pobrine njihov trener Nikola Bralić čije nam je zapažanje prenio Martin:

- Prije finala, da se ne bismo umislili, trener Bralić nam je pokazao neke fotografije iz 2015. i 2016. kako bi na pokazao da to tehnički još uvijek nije to.

Za Sinkoviće su s tribina navijali i njihovi kolege sportaš pa tako i košarkaši Kruno Simon i Gordan Giriček, gimnastičar Mario Možnik, skijaš Filip Zubčić, tenisač Marin Čilić ali i naš najbolji boksač Filip Hrgović koji je ustvrdio sljedeće:

- Valent i Martin su živuće legende a svi mi ponekad možda nismo niti svjesni koliko su oni veliki i nekad ih uzimamo zdravo za gotovo. Drago mi je što su svoju jubilarnu 50. medalju osvojili baš u svom gradu, a lijepo je i od Grada što je ovo natjecanje doveo u Zagreb.

U veslanju u domaćim vodama imali su priliku uživati i ostali finalisti pa tako i, dvojci bez kormilara, sestre Jurković i braća Lončarić. Premda su osvojile treće mjesto (ali u utrci sa samo tri posade) velolučke seke nisu bile zadovoljne.

- Čamac nam ne ide kao prije. Ne znamo razlog. Treniramo svaki dan po dva puta dnevno, svaki dan smo na vodi, pokušavamo se izvući iz te rupe. Ovoga smo se pribojavali jer smo znali da nemamo te regatne brzine koju smo imali. Osim toga, žao nam je jer su nas došli podržati ljudi do kojih nam je stalo ali i oni koje ne poznamo i njim smo možda razočarali - kazivala je Ivana Jurković a ništa boljeg raspoloženja nije bila ni sestra joj blizanka Josipa:

- Kod nas je tako dva svaku sitnicu moramo tražiti jedna u drugoj. Nešto što je meni mana njoj bi trebala biti vrlina i obratno. Mi nemamo 20 cura da možemo kombinirati posadu već imamo sam jedna drugu. I zato radije sada isprobavamo kombinacije nego da to činimo za četiri mjeseca kada dođe ono za što treniramo a to je Svjetsko prvenstvo, kvalifikacijsko za Olimpijske igre.

A kombinirale su cure i ovih dana na Jarunu. Kvalifikacijsku utrku u petak vozile su s Josipom naprijed, a u nedjeljnom finalu štroker je bila Ivana.

- Moramo sada razbistriti glave a onda nam slijede dva tjedna pakla i nadam se da ćemo za to vrijeme naći i kombinaciju koja bolje funkcionira. S obzirom na to da smo promijenile i model čamca, možda se vratimo u stari. Sve to isprobavat ćemo desetak dana na Bledu, ondje gdje će se potkraj mjeseca održati Europsko prvenstvo.

Premda su osvojili "drvenu" medalju, četvrtoplasirani osječki blizanci Lončarić bili su puno zadovoljniji od velolučkih blizanki Jurković.

- Mi smo zadovoljni s obzirom na to da smo još do prije par tjedana obojica bili u skifu. Vjerujem da u tehničkom dijelu imamo prostora za još dvije sekunde i to ćemo pokušati pokazati već na Prvenstvu Europe. Ne mogu reći da ćemo ondje vrijediti finala ali ćemo biti vrijedni borbe za završnu utrku - kazao je Patrik Lončarić koji je i svojevrsni glasnogovornik osječkog dvojca.

Za razliku od mnogih utrka u posljednjem desetljeću, naš najbolji skifist jučer je na Jarunu bio u drugom planu. Nakon što je u subotnjem polufinalu "puknuo" izgledajući kao da svojim čamce "vuče mrtvu kravu" (to je njegov izraz), Damšo je u nedjelju bio najbrži u B finalu.

- Uvijek je dobro završiti natjecanje s pobjedom pa premda to bilo i u B finalu. U polufinalu sam pokušao nešto na što još nisam bio spreman, a to je viši tempo. U B finalu sam išao s tempom od 31-32 zaveslaja i to je išlo.

Inače, u finalu utrke samaca pobijedio je dvostruki svjetski prvak Nijemac Zeidler ispred danca Nielsena i Srbina Pimenova.

U nedjeljnim A finalima nastupilo je još i četverac na pariće (Borković, Poljančić, Bošković, Šuk) koji je od postolja bio udaljen samo pet stotinki koliko su naši dečki zaostali za švicarskim čamcem.