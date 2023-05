Braća Sinković: Ova 50. medalja nam je jedna od najdražih. Ostat će nam u srcima do kraja života

Ova medalja će nam ostati u srcima do kraja života, kazala su braća Martin i Valent Sinković nakon pobjede u dvojcu na pariće na Svjetskom veslačkom kupu u Zagrebu. Bila je to njihova jubilarna 50. medalja na velikim natjecanjima. Nakon slavlja na Olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, te brojnim utrkama u Svjetskom kupu, jubilarnu 50. medalju izborili su u svom "dvorištu" i pred svojim navijačima.

"Hvala navijačima na potpori, ovo je stvarno emotivno i još k tome 50-ta medalja u na velikim natjecanjima, kazao je Martin Sinković.

"Navijači su bili genijalni, ništa manje nismo niti očekivali. Na ostalim utrkama Svjetskog kupa nema toliko ljudi, niti takvog navijanja," dodao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Navijačima se zahvalio i Valent.

"Ova medalja će nam ostati u srcima do kraja života, zadnjih 200 metara smo čuli deranje navijača, pa smo odlučili zbog navijača malo pojačati ritam, premda smo imali sigurnu utrku od početka do kraja. Isplatilo se sve što smo radili zadnjih pola godine," kazao je Valent dodavši: "Sve je bilo sjajno, cijeli Svjetski kup, od organizacije, do vremena, prekrasno jezero, prekrasna staza. Zagreb se pokazao u najboljem svjetlu."

Braća Sinković su pobijedili s vremenom 6:16.74, drugi su bili Španjolci Aleix Garcia Pujolar i Rodrigo Conde Romero (6:20.53), a treći Srbi Aleksandar Bedik i Aleksandar Filipović (6:22.23).

"Sve smo napravili što smo htjeli, bilo smo svjesni da će Španjolci biti brži nego u kvalifikacijama. Dobro su se držali do 500 metara, a onda su se potrošili. Mi smo se držali u ritmu u kojem smo htjeli. Po dogovoru smo podigli finiš, sve je bilo super," rekao je Martin naglasivši kako su batjecanjem bili oduševljeni i predstavnici Svjetske veslačke federacije.

"Čelnici Svjetske federacije su pohvalili ljepotu Jaruna i rekli su kako im je žao što u Zagrebu nije Svjetsko prvenstvo. Ljudi kod nas ne shvaćaju koliko je posebno imati ovako nešto u gradu. Rijetko gdje u svijetu je to tako," istaknuo je Martin.

Međutim, za dobivanje organizacije SP-a trebalo bi produbiti stazu i očistiti je od lopoča.

"Treba produbiti statu, to nije problem. Veslači će pomoći u radovima. Sve se da napraviti uz dobar trud i volju," dodao je Valent.

Martin i Valentu su se šalili kako su na Svjetskom prvenstvu ostali bez medalje, kako bi 50. medalju mogli osvojiti baš u Zagrebu.

"Zezali su nas da smo namjerno pustili na SP-u kako bi u Zagrebu osvojili pedesetu medalju," rekao je sa smiješkom Martin.

"Prokužili su nas," dobacio je Valent.

"Iskreno, dok do ovog Svjetskog kupa nismo niti znali da smo korak do 50. medalje. Svi su počeli pričati o njoj prije tjedan, dva," dodao je Martin.

Osvrnuli su se i na tehničku izvedbu finalne utrke,

"Čamac je išao super, sve je bilo sigurno. Na visokoj smo razini, jako smo zadovoljni. Premda nam je trener Bralić već pokazao neke stvari koje mogu bolje," otkrio je Valent.