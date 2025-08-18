Dalić objasnio zašto nije pozvao Vuškovića pa poručio: 'Na svakome je da se izbori za mjesto'

Nakon izuzetno uspješnog lipnja, u kojem je Hrvatska upisala maksimalnih šest bodova protiv Gibraltara i Češke uz impresivnu gol-razliku 12:1, početak rujna donosi vatrenima nove kvalifikacijske izazove na putu do Svjetskog prvenstva 2026. godine. Hrvatsku reprezentaciju čeka gostovanje na Farskim otocima 5. rujna, a tri dana kasnije u Zagrebu će ugostiti Crnu Goru.

"Logično je da smo na ovom popisu ostali vjerni igračima koji su izvrsno odradili cijeli lipanjski ciklus, kako pristupom kroz cijele pripreme tako i igrom protiv Gibraltara i posebno Češke. Žao nam je što Mateo Kovačić zbog oporavka od operacije i dalje ne može biti s nama, ali najvažnije je da se potpuno zdrav vrati na teren. U dogovoru s igračem i izbornikom U-21 reprezentacije, Ivicom Olićem, Luka Vušković ovaj će ciklus odraditi s mladom reprezentacijom gdje je stožerni igrač te će imati značajnu minutažu što mu je sada najvažnije", poručio je izbornik Zlatko Dalić za službenu stranicu HNS-a.

"Ne smijemo se opustiti samo zato što smo dobro startali jer znamo da jedan slab dan može ugroziti naše ambicije - stoga očekujem jednako visoku razinu motivacije i odlučnosti na ovom okupljanju. Naravno da prihvaćamo ulogu favorita protiv Farskih otoka i Crne Gore, ali naša je obveza u obje utakmice ući s maksimalnim fokusom kako bi naša kvaliteta došla do izražaja. Raduje me što je nekolicina igrača napravila klupski iskorak ovoga ljeta jer u snažnijem okruženju i jačim ligama mogu dodatno napredovati. Isto priželjkujem i onima koji još traže novo rješenje do kraja prijelaznog roka. Pratimo širok krug kandidata i na svakome je da u narednom razdoblju kroz klupske nastupe pokuša izboriti status reprezentativca, a naravno da je taj motiv posebno izražen u godini kada je Svjetsko prvenstvo. Nakon srebra u Rusiji i bronce u Kataru, svi dobro znamo kakva je privilegija predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu i siguran sam da je to svim najboljim hrvatskim nogometašima najveći cilj ove sezone", zaključio je izbornik.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.

Popis pozvanih igrača za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Borna Sosa, Karlo Letica