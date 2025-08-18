Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
PALA JE ODLUKA

Dalić objavio popis vatrenih: Nema Kovačića, Sučića ni Petkovića, otpao i Vušković...

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
18.08.2025.
u 12:04

U kadru su ponovno Martin Erlić i Marco Pašalić

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za predstojeće utakmice vatrenih. Hrvatska će 5. rujna igrati na gostovanju na Farskim Otocima, a tri dana kasnije će na Maksimiru dočekati Crnu Goru u kvalifikacijskim ogledima za Svjetsko prvenstvo koje će se idućeg ljeta održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Dalićev popis za rujan:
Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski
Obrambeni: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić
Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk
Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović
Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Borna Sosa, Karlo Letica

U odnosu na prethodni popis iz lipnja izbornik je izostavio Luku Vuškovića, novog igrača Tottenhama, ali i Matea Kovačića koji zbog ozljede dugo nije mogao figurirati u Manchester Cityju. Već od ranije je poznato da zbog suspenzije neće biti Luke Sučića. U kadru su ponovno Martin Erlić i Marco Pašalić koji se ističe sjajnim igrama u MLS-u. Iako je dobio pretpoziv, Bruno Petković, novi igrač turskog Kocaelispora i dalje nije među pozvanima za okupljanje. Uz njega, na "listi čekanja" su i Mislav Oršić, Borna Sosa i Karlo Letica.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.

Tablice omogućuje Sofascore
Ivan Rakitić uskoro odlazi iz Hajduka? Ono što je rekao neće se svidjeti navijačima
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Komentara 14

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
12:24 18.08.2025.

hrvatska nogometna reprezentacija je otok, svjetla točka, oaza koja nije zagađena ,,avangardnim,, kadrovima i razmišljanjima. zato i je uspješna. zato i je izložena bjesomučnim napadima!

Avatar davos24
davos24
12:21 18.08.2025.

polako dugogodišnji panjevi bez konkretnog učinka otpadaju..uostalom vidi se na rezultatu 12 golova u dvije utakmice.. nadam se da će biti skoro mjesta i za Kulenovića i Belju..

PA
pasodoble12
13:28 18.08.2025.

Šta li će na sve ovo reći Orešković?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još