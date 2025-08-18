Dalić objavio popis vatrenih: Nema Kovačića, Sučića ni Petkovića, otpao i Vušković...

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za predstojeće utakmice vatrenih. Hrvatska će 5. rujna igrati na gostovanju na Farskim Otocima, a tri dana kasnije će na Maksimiru dočekati Crnu Goru u kvalifikacijskim ogledima za Svjetsko prvenstvo koje će se idućeg ljeta održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Dalićev popis za rujan:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Borna Sosa, Karlo Letica

U odnosu na prethodni popis iz lipnja izbornik je izostavio Luku Vuškovića, novog igrača Tottenhama, ali i Matea Kovačića koji zbog ozljede dugo nije mogao figurirati u Manchester Cityju. Već od ranije je poznato da zbog suspenzije neće biti Luke Sučića. U kadru su ponovno Martin Erlić i Marco Pašalić koji se ističe sjajnim igrama u MLS-u. Iako je dobio pretpoziv, Bruno Petković, novi igrač turskog Kocaelispora i dalje nije među pozvanima za okupljanje. Uz njega, na "listi čekanja" su i Mislav Oršić, Borna Sosa i Karlo Letica.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.