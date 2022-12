Dalić se nakon presice vratio u dvoranu pa iznenadio novinare: Svi su mislili da je riječ o izvanrednoj situaciji

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon jučerašnjeg poraza u polufinalu protiv Argentine (0:3) danas je održao posljednju konferenciju za medije u kampu u Dohi. A nakon konferencije dogodila se zanimljiva situacija.

Nekih desetak minuta nakon svršetka Dalić se vratio u dvoranu te su mnogi novinari pomislili kako je riječ o nekoj izvanrednoj situaciji. Međutim, izbornik je odmah objasio o čemu je riječ.

Zahvalio se novinarima na korektnom praćenju i te se ispričao ukoliko je u nekom trenutku neprilično reagirao. Uz to, pozvao je novinare na opuštajuću večeru po povratku u Zagreb. Također, najavio je povlačenje iz javnosti do ožujka, kako je to prakticirao i dosad nakon reprezentativnih akcija.