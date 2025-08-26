Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U AKCIJU ĆE 1. RUJNA

Dalić povukao novi potez prije okupljanja vatrenih, pozvao još jednog igrača u reprezentaciju

Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u kampu uoči utakmice s Albanijom
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
26.08.2025.
u 13:05

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima koja je zakazana za 5. rujna, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv Borni Sosi za rujanske utakmice Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Farskih otoka i Crne Gore, objavio je Hrvatski nogometni savez na svojim službenim stranicama.

27-godišnji Sosa ovoga je ljeta potpisao za Crystal Palace, s kojim je na startu sezone osvojio Community Shield slavljem protiv prvaka Liverpoola nakon jedanaesteraca. Sosa je za reprezentaciju nastupio 26 puta uz dva pogotka, a s Vatrenima je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te srebro u Ligi nacija 2023. godine.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima koja je zakazana za 5. rujna, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Borna Sosa Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još