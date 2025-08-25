Izbornik BiH jako se naljutio na Ivana Perišića: Napravio je potpuno neočekivani potez

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić u protekla dva dana u središtu bosanskohercegovačku javnost i to zbog jedne potpuno bezazlene objave na Instagramu. Nakon što je njegov suigrač iz PSV-a Esmir Bajraktarević postigao dva pogotka Groningenu ove subote, Perišić je objavom na društvenoj mreži sugerirao izborniku zmajeva Sergeju Barbarezu da je došlo vrijeme za poziv Bajraktarevića u A vrstu..

"Izborniče, mali je spreman", napisao je na Instagramu raspoloženi Ivan Perišić.

Međutim, na tome se nije završilo. Naime, izbornik Barbarez se očito ozbiljno naljutio zbog Perišićevog poteza te je prestao pratiti Ivana na svom Instagramu.

Barbarez se javno nije oglasio na ovu temu, ali za pretpostaviti je da mu nije baš najbolje sjelo da itko, pa makar to bio igrač svjetskog ugleda poput Perišića, promovira igrače u reprezentaciju. Naravno, Perišić s objavom nije mislio ništa loše i smatramo kako je Barbarez reagirao zbilja pretjerano.

