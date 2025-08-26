Vatreni u jednoj noći učinio ono što mnogi ne mogu cijelog života, navijači su oduševljeni

Nova sezona talijanske Serie A započela je na spektakularan način za milanski Inter, koji je na svom San Siru deklasirao Torino s uvjerljivih 5:0 i tako novom treneru Cristianu Chivuu uručio savršen debi. Bila je to večer potpune dominacije "Nerazzurra", prava rapsodija u kojoj su se u strijelce upisivali Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny te dvaput Marcus Thuram. Ipak, uz sjajnog francuskog napadača, glavna priča večeri postao je 21-godišnji hrvatski veznjak Petar Sučić, koji je u svom prvom službenom nastupu za klub pokazao da je Inter dobio istinsko pojačanje za budućnost.

Sučić, koji je u lipnju stigao kao veliko pojačanje, bačen je u vatru od prve minute umjesto suspendiranog Hakana Calhanoglua i tu je priliku iskoristio na najbolji mogući način. Odigrao je svih 90 minuta, dirigirao igrom iz dubine i pokazao zrelost koja je oduševila navijače. Trenutak koji je obilježio njegov debi dogodio se u 36. minuti, kada je jednom loptom "rasparao" obranu Torina i fantastičnim proigravanjem asistirao Marcusu Thuramu za vodstvo od 2:0. Tim potezom, koji su talijanski mediji opisali kao djelo genija, Sučić je momentalno "kupio" zahtjevnu publiku i najavio da se na njega može najozbiljnije računati.

Odmah nakon utakmice, talijanski mediji i navijači na društvenim mrežama natjecali su se u pohvalama na račun hrvatskog talenta. Ugledna Gazzetta dello Sport navela je kako je Sučić "prošao test San Sira s najvišom mogućom ocjenom" te da je postao "najdraža osmica Meazze". Isticali su njegovu kreativnost, dva udarca prema golu i ključnu asistenciju, zaključivši kako je pokazao zašto ga je Inter doveo. No, najviše je odjeknula usporedba koja svakom hrvatskom navijaču Intera budi posebne emocije – Sučića su prozvali "novim Brozovićem".

Ta usporedba s legendarnim Marcelom Brozovićem, bivšim motorom Interove momčadi, nije stigla slučajno. Mediji ističu kako Sučić posjeduje sličnu viziju igre, tehniku, svestranost i, što je najvažnije, nevjerojatnu radnu etiku koja je krasila i Brozovića. Zanimljivo, Sučić je ranije tijekom 2025. godine u dresu hrvatske reprezentacije srušio upravo Brozovićev rekord po pretrčanoj udaljenosti na jednoj utakmici, čime je i statistički potvrdio da posjeduje "pluća" potrebna za nasljedstvo takve ikone kluba.

Nakon impresivne predstave, zadovoljstvo nije krio ni trener Cristian Chivu, koji je pohvalio cijelu momčad za trud i zalaganje, ali je i naglasio kako je Sučić na najbolji način iskoristio pruženu priliku. Sam igrač bio je presretan zbog debija iz snova. "Jedva sam čekao zaigrati u ovom dresu. Pobjeda od 5:0 na početku sezone je sjajan rezultat i za mene zaista poseban osjećaj", izjavio je Sučić nakon utakmice, pokazavši skromnost koja ga je dodatno približila srcima navijača. Već u sljedećem kolu Inter dočekuje Udinese, a Sučić će imati novu priliku pokazati talijanskoj javnosti da rapsodija protiv Torina nije bila slučajnost.