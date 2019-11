Dalić aktivirao dva pretpoziva, stižu stari znanac i novo lice iz Hajduka

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je dva pretpoziva, pa će se reprezentaciji uoči utakmica protiv Slovačke i Gruzije pridružiti Marko Rog i Josip Juranović, objavio je Hrvatski nogometni savez u nedjelju navečer.

🇭🇷 @CagliariCalcio midfielder Marko Rog and @hajduk right-back Josip Juranović to join #Croatia squad for the upcoming matches against Slovakia and Georgia 🔴⚪️#BeProud #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/xd99JR16V7