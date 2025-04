Čovjek koji je s Dinamom izbacio Tottenham: Hajduk je favorit za osvajanje prvenstva

Dinamov šampionski trener iz 2021. godine, trener koji je s plavima u Maksimiru izbacio Mourinhov Tottenham, Damir Krznar (52), bio je gost Večernjeg TV-a u našem specijaliziranom nogometnom podcastu Stativa. Izvanredna situacija zahtijeva izvanredna pitanja, pa onda na početku pitamo jeste li vi kandidat za novog trenera Dinama?

– Ušao sam sasvim ležerno u studio, ali raznježio sam se na vaše prvo pitanje. Ne znam, zaista ne znam. Bio sam devet godina igrački, devet godina trenerski u Dinamu u raznim funkcijama, a 52 godine navijački – rekao je Krznar na startu naše prve emisije Stativa.

Vidite li Hajduk kao favorita za osvajanje titule?

– Da. Hajduk možda najuspješnije pobjeđuje s nekakvom minimalnom razlikom, rekao bih da Hajduk pobjeđuje s "pol' naprama nula".

Gattuso nastupa na način da cijelo vrijeme stišava euforiju i radi odlično ozračje u momčadi, ali pritom ne spominje titulu, kao da nije došao po nju?

– Od straha od poraza jedino je veći strah od pobjede. To je taj strah od osvajanja prvenstva, jer ono kad si na korak do ovoga i kad postaneš svjestan da si blizu nečega, a možeš to izgubiti, onda noge postanu olovne. To je bio podatak zbog kojeg sam u sebi gajio nadu da će Dinamo ipak prvi presjeći vrpcu jer ima rutinu osvajanja, pobjeđivanja. I baš to jest postavka trenera Gattusa, da jednostavno gleda iz utakmice u utakmicu. Da gleda na rezultat jedne utakmice, a ne tri, četiri ili pet koraka dalje.

