Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ROMA - COMO 1:0

Como izgubio na Olimpicu, Baturina i Smolčić zajedno krenuli od prve minute

CALCIO - Serie A - AS Roma vs Como 1907
Foto: Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-
1/3
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
15.12.2025.
u 22:49

U susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je na Olimpicu pobijedila Como sa 1-0

Jedini gol na utakmici postignut je u 60. minuti, a strijelac je bio Wesley. Domaćini su zabili gol u situaciji dok je gostujući branič Jayden Addai ostao ležati nakon jednog starta na loptu. To je iskoristio Devyne Rensch ubacivši pred vrata do Matiasa Soulea koji je produžio do Wesleyja, a ovaj sjajno pogodio u suprotni kut.

Roma je bila bolja i u prvom dijelu, međutim Gasperinijeva momčad nije iskoristila nekoliko odličnih prilika. Como nije pokazao previše, a najbolju priliku za izjednačenje gosti su imali u 86. minuti, no Stefan Posch se nije najbolje snašao. Za goste su Martin Baturina i Ivan Smolčić igrali do 79. minute.

Roma je ovom pobjedom prekinula niz od dva uzatopna poraza, dok je Como upisao drugi uzastopni poraz.

Roma je četvrta sa 30 bodova, tri manje od lidera Intera. Como se nalazi na sedmoj poziciji sa 24 boda.
Ključne riječi
Serie A como Roma

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!