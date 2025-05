Član europskog velikana ne želi doći u Hajduk. Na Poljud stigla odbijenica kojoj se nisu nadali

Najnovije informacije koje stižu iz Njemačke, a koje prenosi utjecajni Bild, raspršuju nade navijača Hajduka o mogućem dolasku Renea Marića na klupu splitskog kluba. Prema tim izvorima, 32-godišnji Marić, koji trenutno obnaša funkciju pomoćnog trenera Vincenta Kompanyja u Bayernu, odlučan je u namjeri da ostane u Münchenu. Navodi se kako je iznimno cijenjen unutar bavarskog kluba, ne samo kao stručnjak u prvoj momčadi, već i kao ključna spona između seniorskog pogona i klupske akademije, uloge koja mu, čini se, savršeno odgovara i u kojoj vidi svoj daljnji profesionalni razvoj. Njegova predanost i vizija prepoznate su na najvišoj razini, što dodatno učvršćuje njegovu poziciju i želju za ostankom.

Marićeva uloga u Bayernu daleko je od puke formalnosti. Sportski direktor Christoph Freund nedavno je istaknuo Marićevu krucijalnu važnost za implementaciju i njegovanje klupske filozofije igre, naglašavajući kako je upravo Rene "savršeni arhitekt" za povezivanje profesionalne momčadi i akademije na Säbener Straßeu. Sam Kompany prepoznaje "čvrsto taktičko znanje i sjajno razumijevanje igre" koje Marić posjeduje unatoč svojoj mladosti. Ta sinergija s vodstvom kluba i jasna vizija njegove uloge čine ga nezamjenjivim kotačićem u Bayernovom stroju, što spekulacije o odlasku čini malo vjerojatnima, unatoč interesu kluba Hajdukove veličine i tradicije. Marić je, kako se čini, potpuno posvećen zadacima u Münchenu, gdje neumorno radi na usklađivanju igre prve momčadi s principima koji se njeguju u mlađim kategorijama.

