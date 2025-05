Iris se oglasila nakon zabrinjavajućeg izlaska Marka Livaje. Evo što nas čeka u idućem kolu

Hajdukova sezona bila je sve samo ne mirna. Prije samo mjesec dana bili su na vrhu ljestvice HNL-a s čak osam bodova prednosti ispred Dinama. Navijači su tada slavili uvjereni da je konačno stigao trenutak kada će trofej prvaka Hrvatske napokon završiti na Poljudu. No, uslijedio je neočekivani pad forme. Šest utakmica bez pobjede bacilo je Bijele na treće mjesto i gotovo ih izbacilo iz utrke za naslov.

Ipak, posljednje kolo donosi tračak nade. Dinamov kiks protiv Lokomotive (1:1), kao i velika Hajdukova pobjeda protiv Rijeke (2:1), vratili su nadu u borbu za titulu. Iako više ne ovise samo o sebi, Splićani imaju razlog vjerovati. Za osvajanje naslova moraju svladati Šibenik i nadati se da Dinamo i Rijeka neće upisati pobjede.

Glavni razlog zbog kojeg Hajduk i dalje sanja naslov zove se Marko Livaja. Najbolji strijelac i igrač lige cijelu je sezonu nosio momčad na svojim leđima. Protiv Rijeke zabio je majstorsku ‘panenku’, a potom zabrinuo navijače kada je zbog ozljede ramena napustio teren. No, kako stvari stoje, Livaja će biti spreman za odlučujuću utakmicu protiv Šibenika. Takve se utakmice ne propuštaju – pogotovo ne za igrača koji je često igrao i kroz ozbiljnije ozljede. Uvijek bi stisnuo zube, navukao bijeli dres i posipao magiju terenom.

Ponosna supruga Iris Livaja oglasila se na društvenim mrežama objavivši inspirativnu poruku uz video Livajine hladnokrvne egzekucije protiv Rijeke: "Smiren um = Aura moći. Zašto? Jer on zna pravilo igre: onaj tko kontrolira emocije, kontrolira ishod. Kad svi izgube razum, on ostaje hladan. Kad svi paničare, on razmišlja. Kad svi odustanu, on pronalazi rješenje. Smirenost nije slabost. Smirenost je znak vrhunske mentalne discipline. To je ono što slabići ne razumiju! Hladan um. Oštri potezi. Nezaustavljiva dominacija."