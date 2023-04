Čistka u PSG-u, odlazi Galtier, a dolazi proslavljeni Nijemac

Smjene trenera kod europskih velikana nekako su postale hit ove godine pa se sve više priča da će ih nastaviti Christophe Galtier (56). Naime, francuski mediji tvrde da neće sjediti na klupi PSG-a u narednoj sezoni, već da će ga zamijeniti Nijemac Julian Nagelsmann s kojim pregovori već traju.

- Galtier u narednoj sezoni neće biti trener PSG-a. Čak se razmišlja o trenutačnom otkazu - piše francuski novinar Boulma i dodaje:

- PSG je kontaktirao Juliana Nagelsmanna koji je i na listi potencijalnih trenera Chelseaja.

Ce soir 18h dans 💥100% PSG💥, on ouvre le (de plus en plus) brûlant dossier Galtier en compagnie du journaliste @AbdellahBoulma. On vous attend nombreux au ☎️0142301010.https://t.co/yJWNjTnLhm