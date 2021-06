Cindrić otkrio istinu o utakmici koja je Hrvatsku izbacila s Igara: Francuzi su šutjeli, a onda su mi priznali...

Luka Cindrić, hrvatski rukometni reprezentativac, igrat će danas peti put zaredom na završnom turniru Lige prvaka u Köln Areni. Dvaput je na njemu igrao s Vardarom (2017. ga je i osvojio), jednom s Kielceom i jednom s Barcelonom.

– Od zadnjeg završnog turnira prošlo je samo šest mjeseci, pa mi je malo neobično što opet idem u Köln. U toj sam dvorani već kao kod kuće. Samo što u zadnje vrijeme nema baš gledatelja, no ovaj vikend bit će dopušteno 500 gledatelja. To za Barcelonu ništa ne znači jer naši navijači ne dolaze na gostujuće utakmice Lige prvaka – kaže Cindrić.

Barcelona je posljednji put bila prvak Europe 2015. godine. Je li došlo vrijeme da opet budete na krovu Europe?

– Na završnom turniru nema favorita. Mi smo to jako dobro osjetili u prosincu prošle godine. Tada smo bili veliki favoriti, pogotovo u finalu protiv Kiela. No, “zebre” su nas lako pobijedile s pet pogodaka prednosti. U polufinalu igramo protiv Nantesa i moramo biti jako oprezni. Francuzi su prvo izbacili Kielce, a potom i Veszprem. Što se tiče drugog polufinala, mislim da je PSG ipak favorit u odnosu na danski Aalborg – ističe Cindrić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 11.02.2021., Dvorana Sutinska vrela, Zagreb - VELUX EHF Liga prvaka, PPD Zagreb - FC Barcelona Lassa. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Otvorio sam sezonu kupanja

Za većinu igrača Barcelone to će biti oproštajna utakmica?

– Da, neki će prestati igrati, neki će otići. Najviše mi žao što odlazi Slovenac Jure Dolenec. S njim sam se najviše družio u Barceloni, a i stanovao je jako blizu mene. U klubu ostaju ostala dva Slovenca, Janci i Makuc, ali oni stanuju dosta daleko – priča Luka.

U Barceloni je lijepo?

– Predobro, sve mi odgovara. Evo, neki dan otvorio sam i sezonu kupanja. Temperatura mora je dvadeset stupnjeva, ali je vanjska puno veća. Radujem se sljedećoj sezoni jer ćemo imati potpuno novu momčad, ali i novog trenera. Svi pričaju da će to biti Ortega, no on ima ugovor s Hannoverom i vidjet ćemo hoće li se to realizirati.

Je li s vama i obitelj?

– Ne, trenutačno nije, no kako je završni turnir Lige prvaka posljednje službeno natjecanje, vjerujem da ću im s brzo pridružiti u Hrvatskoj. Sezona je bila jako uspješna i nedostaje nam samo jedan trofej – pehar Lige prvaka. Osvojili smo sva četiri španjolska kupa, prvenstvo Španjolske...

Sportsko društvo Barcelona već se može pohvaliti jednim trofejom.

– Da, nogometašice Barcelone prvi put u povijesti osvojile su Ligu prvaka.

Ovo ljeto nemate reprezentativnih obveza?

– Nemam. Čak me izbornik oslobodio i utakmice protiv Španjolske i Egipta potkraj lipnja. Ne samo mene, nego i ostale starije igrače. Što se tiče slobodnog ljeta, vjerujte mi da bih radije trenirao i pripremao se za Igre u Tokiju.

Za to što Hrvatska ne ide u Tokio malo su krivi i Francuzi koji su olako izgubili prednost do tri pogotka u zadnje dvije minute susreta s Portugalom. Svi se jako dobro sjećamo kako je Richardson poklonio zadnju loptu Portugalcima za kontru i pobjedu koja je Hrvatskoj razbila san o Tokiju.

Zadar umjesto Tokija

– Spletom okolnosti, jer je otprije takav bio dogovor, iz Montpelliera gdje se igrao kvalifikacijski turnir za Tokio, putovao sam automobilom u Barcelonu s francuskim reprezentativcima s kojima igram u klubu. Tako smo se u istom automobilu našli Fabregas, Mem i N’Guessan. Cijelim putem vladao je muk. Nitko ni s kim nije razgovarao. Tek kasnije su mi priznali da nisu pustili namjerno Portugalcima, ali da se u toj utakmici nisu ni pretjerano trudili – zaključio je Luka Cindrić.

Kad već imate slobodno ljeto, kakvi su vam planovi?

– Sigurno ću na more, prvo u Zadar gdje imam prijatelje. Možda i do Dubrovnika i na neki otok na kojem dugo nisam bio.

Možda na Pag?

– Dobra ideja. Imam i tamo neke prijatelje koji me već godinama zovu – dodao je naš rukometaš.

Rukometaši PPD Zagreba pojačali su se za novu sezonu Musom, Obranovićem, Gojunom, Čupićem...

– Drago mi je i sada treba samo vidjeti kako će se ti stariji i iskusniji igrači uklopiti s mladima. Vjerujem da će zagrebaši u novoj sezoni Lige prvaka biti spremni čak i za ulazak u četvrtfinale – zaključio je Luka Cindrić.

