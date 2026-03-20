ATP Miami

Čilić preko Popyrina do Nakashime

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
20.03.2026.
u 10:00

Hrvatski tenisač je u drugom setu spasio dvije 'break'-lopte u četvrtom gemu te još dvije (15-40) kad je servirao za pobjedu.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 49.) plasirao se u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira na tvrdoj podlozi u Miamiju, gdje je u prvom kolu svladao Australca Alexeija Popyrina (ATP - 47.) sa 6-4, 6-4.

Sljedeći Čilićev suparnik je 27. nositelj, domaći predstavnik Brandon Nakashima, s kojim je Marin do sada odigrao dva službena meča na ATP Touru, a svaki je tenisač ostvario po jednu pobjedu. Čilić je bio bolji u polufinalu turnira u kineskom Huangzhouu 2024., a Nakashima je slavio prije nekoliko tjedana na turniru u Delray Beachu.

Za treću pobjedu u četvrtom susretu s 26-godišnjim Australcem, Marinu je bio dovoljan po jedan 'break' u svakom setu, ali samo zato jer je uspio anulirati svih šest prilika za oduzimanje servisa koje je Popyrin imao - dvije u prvom i još četiri u drugom setu. Čilić je od tri prilike realizirao dvije; u devetom gemu prvog seta i u petom gemu drugog.

Hrvatski tenisač je u drugom setu spasio dvije 'break'-lopte u četvrtom gemu te još dvije (15-40) kad je servirao za pobjedu.

Marin je treći put zaredom svladao Popyrina u njihovim dvobojima, nakon što je Australac slavio u prvom, 2021. u Singapuru u dvoranskim uvjetima. Na otvorenom je sva tri puta pobijedio 37-godišnji hrvatski tenisač, od toga je dvaput bio bolji u Miamiju, gdje je australskog tenisača lako svladao i prije četiri godine u drugom kolu.
