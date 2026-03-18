VIDEO Prva tenisačica svijeta objavila video u vrućem izdanju, navijači oduševljeno dočekali

Najbolja tenisačica svijeta Arina Sabalenka stigla je u Miami gdje će pokušati osvojiti naslov i tako kompletirati takozvani "Sunshine Double", nakon što je već slavila u Indian Wellsu. No, čini se da uz obveze na terenu pronalazi vrijeme i za izlaske.

Na svom TikToku ponovno je objavila video koji je izazvao veliku pozornost. U njemu pokazuje kako se pripremila za noćni izlazak u čipkastim čarapama, sjajnoj haljini sa šljokicama i upečatljivoj bundi s uzorkom tigra.

Sabalenka već duže vremena privlači pozornost na društvenim mrežama, a nerijetko objavljuje provokativne videe.

Što se tiče turnira u Miamiju, Sabalenka još čeka protivnicu. U drugom kolu igrat će protiv pobjednice susreta između Li (SAD) i Birrell (Australija), a jedna je od glavnih favoritkinja za osvajanje turnira iz serije 1000.