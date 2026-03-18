PORAZ NA STARTU

Petra Marčinko ispala u Miamiju, opet je izgubila od iskusne Njemice

Frank Molter/DPA
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
18.03.2026.
u 07:30

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, završila je svoj nastup na WTA 1000 turniru u Miamiju već u prvom kolu, bolja je od nje bila Njemica Laura Siegemund sa 6-4, 6-4.

Na prošlom turniru u Indian Wellsu ove su dvije tenisačice također igrale na startu, a i tada je bolja bila 38-godišnja Njemica, s 3-6, 6-3, 6-4.

Uz po dva breaka na obje strane tenisačice su došle do 4-4 u prvom setu kada je iskusna Njemica ponovno napravila break, ali je potom i odservirala za vodstvo 1-0 u setovima.

U drugoj dionici se dogodio samo jedan break. Napravila ga je Siegemund kod 2-1 za vodstvo 3-1 te je sve do kraja meča čuvala tu prednost za konačnu pobjedu.

Na turniru u Miamiju igrat će i najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić, a nju na startu čeka dvoboj protiv Rumunjke Elene Gabriele Ruse. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić na istom će mjestu, u Miamiju, turnir otvoriti ogledom protiv Australca Alexeija Popyrina.
